Biglietti omaggio Federico Buffa. Al Teatro Politeama di Piacenza il 14 dicembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Federico Buffa in programma giovedì 14 dicembre al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 12 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Federico Buffa, il più grande storyteller italiano in “La Milonga del Fútbol” – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Federico Buffa

“La Milonga del Fútbol”

Teatro Politeama – Piacenza

giovedì 14 dicembre – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto BUFFA PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Posti di I° galleria. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti vicini, acquistabili direttamente alla biglietteria).

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Federico Buffa in “La Milonga del Fùtbol”

Giovedì 14 Dicembre 2023 ore 21:00 – Teatro Politeama – PIACENZA

Federico Buffa, il rinomato storyteller italiano, ritorna sul palco con il suo nuovo spettacolo “La Milonga del Fútbol”. L’eccezionale telecronista sportivo, dopo i successi di Italia Mundial e Riva-De Andrè, conduce il pubblico in una storia straordinaria di gol e campioni.

Un Viaggio nel Calcio con Tre Leggende: Renato Cesarini, Omar Sivori, Diego Armando Maradona

Il grande appuntamento per Piacenza è giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 21:00, presso il Teatro Politeama, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli. Federico Buffa racconta le gesta di Renato Cesarini, il funambolo del gol; Omar Sivori, talentoso e irriverente; e Diego Armando Maradona, il leggendario “pibe de oro”. Storie potenti, piene di passione, romanticismo e italianità, narrate dalla voce avvincente di Federico Buffa.

Suggestioni Sonore e Atmosfera Unica

Il racconto si arricchisce con le suggestioni sonore del pianista e compositore Alessandro Nidi, che firma la direzione musicale e le musiche originali, insieme a Mascia Foschi al canto. Uno spettacolo che offre un viaggio coinvolgente tra musica e parole, diretto dal regista Pierluigi Iorio, una produzione International Music and Arts che ha già conquistato migliaia di spettatori.

Biglietti Disponibili e Informazioni Utili

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it e presso la BIGLIETTERIA del TEATRO POLITEAMA – Via San Siro, 7 – Piacenza. Per ulteriori informazioni, contatta il Teatro Politeama al Tel. 0523 328672 o CAOS Organizzazione Spettacoli al Tel. 0521/706214.

Non perderti questo straordinario spettacolo che celebra la passione per il calcio e la maestria narrativa di Federico Buffa! 🎤⚽🌟

Federico Buffa a Piacenza

Federico Buffa

La Milonga del Fùtbol

Teatro Politeama Piacenza

Per l’acquisto dei biglietti

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Rivolgiti direttamente alla biglietteria per acquistare altri biglietti vicini.

Federico Buffa Biografia

Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, dimostrando di essere un “narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” secondo Aldo Grasso.

Nato a Milano il 28 luglio 1959, Federico Buffa ha iniziato la sua carriera giornalistica scrivendo il suo primo articolo nel 1978 dopo il ritorno da UCLA, consegnandolo ad Aldo Giordani nella sede di Superbasket a Milano. La sua prima visita a UCLA è del 1978, durante la Summer Session, dove diventa ufficialmente un Bruin.

Buffa ha avuto diverse esperienze significative nel corso degli anni, tra cui la sua prima partita NBA dal vivo nel 1979, la laurea in Giurisprudenza presso la Lombardia State University nel 1986, e la sua prima telecronaca televisiva nel 1987 per Irge Desio-Allibert Livorno su Telereporter, insieme a Guido Bagatta.

Nel corso degli anni, Buffa ha ampliato la sua presenza mediatica, partecipando a trasmissioni televisive come SKY CALCIO SHOW nel 2003 e conducendo rubriche fisse su Milan Channel come “La partita tattica” nel 2005. Nel 2013, Sky ha lanciato “Federico Buffa Racconta”, un programma dedicato a racconti su personaggi come Michael Jordan, Diego Armando Maradona, Arpad Weisz e Michel Platini.

Nel 2014, Buffa ha pubblicato la sua prima biografia ufficiale su FEDERICOBUFFA.COM. Nel 2015, ha debuttato a teatro raccontando le Olimpiadi del ’36. Nel 2014, ha conquistato i suoi primi Campionati Mondiali di calcio su SKY con la serie “Storie Mondiali”.

La sua carriera continua a evolversi, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel campo del giornalismo sportivo. Continua sul Sito ufficiale