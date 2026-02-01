Punti di vista: “Ora ci vuole un miracolo”. L’analisi di Amorini dopo Pistoiese-Piacenza – VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video al termine di Pistoiese – Piacenza

La chiosa finale

La chiosa finale è per i cambi. Per la Pistoiese sono entrati Rossi, Campagna, Raicevic e Accardi nel Piace D’Agostino, Mazzaglia e Garnero (non considero Asencio che è entrato nel tempo di recupero). Per loro 4 senior e per noi 1 senior e 2 under. La profondità della rosa ha certamente un peso importante

L’analisi del giornalista sportivo

Ora ci vuole un miracolo, già perchè recuperare 7 punti e soprattutto risorpassare 4 squadre equivale ad un vero miracolo sportivo e ad un suicidio di tutte le squadre che abbiamo davanti. Per cui è inutile illudersi ma è necessario provare fino alla fine a sfruttare un calendario che adesso ci chiama ad un filotto di vittorie che ci potrebbe riportare in corsa. Il rischio è quello di non crederci più fino in fondo e già domenica contro il San Giuliano lo capiremo. Il risultato? La Pistoiese ha meritato la vittoria soprattutto dopo il loro gol del vantaggio, la gara è stata molto equilibrata anche se noi abbiamo fatto molto possesso palla ma creato poche occasioni. Franzini come previsto preferisce Campagna come incursore ed inserisce De Vitis dall’inizio. Il Piace fa molto possesso palla, i tre centrocampisti si alternano molto nell’impostare e rimangono spesso molto vicini, creando superiorità ma poca profondità quando si vuole attaccare a fondo. La Pistoiese diventa molto pericolosa soprattutto con Russo, dal suo piede nascono le due occasioni di Biagi.

Nella ripresa l’equilibrio regna sovrano con poche occasioni ma di colpoperdiamo due volte Rizq. Nella prima occasione è bravo Ribero, nella seconda siaPutzolu che Sbardella non vanno a stringere su Russo pensando voglia entrare in area invece gioca d’anticipo crossando libero d’esterno per Rizq che anticipa Martinelli e segna il gol del vantaggio.

A quel punto Franzini inserisce d’Agostino, Garnero, Mazzaglia e Asencio. Solo qualche mischia ed un tiro di Mustacchio che Putzolu in fuorigioco non riesce a deviare in rete. Di la diverse occasioni che non riescono a sfruttare. Finisce con una sconfitta che sa di abbandono del treno o quasi.

