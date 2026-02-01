Quinta edizione della rassegna del Gruppo Teatrale Quarta Parete “Sipario sul nostro Appennino” al via il 7 febbraio

Terre alte doppiamente protagoniste a XNL Piacenza. Nel centro d’arte che ospita fino al 22 febbraio la mostra di Alessandra Calò e Sergio Ferri Sillabari d’Appennino, è stata presentata la quinta edizione della rassegna che il Gruppo Teatrale Quarta Parete, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dedica ai residenti delle aree montane della provincia piacentina.

Quinta edizione di “Sipario sul nostro Appennino”



Sipario sul nostro Appennino, che partirà ufficialmente il prossimo 7 febbraio, si conferma così progetto di welfare teatrale declinato sui temi dello spettacolo e dell’aggregazione rivolto ai residenti nella stagione invernale: gli anziani che sulle montagne vivono da sempre e i giovani nuclei familiari che ne rappresentano il futuro.



L’edizione di quest’anno conferma la formula degli anni passati – scene teatrali proposte in luoghi insoliti come osterie, bar, spazi parrocchiali – con alcune novità: anzitutto i luoghi, che per la quinta edizione attraversano ben cinque diverse valli facendo tappa a Bettola e Farini (Alta Val Nure), Ferriere (Val d’Aveto), Zerba (Val Boreca), Corte Brugnatella (Alta Val Trebbia) e Alta Val Tidone. Grazie alla partecipazione per la prima volta di Bettola (frazione di Groppo Ducale) e del Comune di Alta Val Tidone (Cicogni), la rassegna arriva a toccare trenta diverse località in cinque edizioni.

Sipario sul nostro Appennino 2026 sceglie nuove comunità ancora più isolate, e spazi non convenzionali, più vicini alla quotidianità delle persone e dei paesi: circoli, sala del consiglio comunale, chiesa parrocchiale, bar, trattorie.



Il progetto di Quarta Parete conferma dunque la propria valenza artistica, ma soprattutto il proprio obiettivo civile, sociale e di welfare collettivo. Altre due novità legate agli eventi saranno la presenza di una coppia di danzatori oltre al teatro e alla musica popolare, e il previsto coinvolgimento degli spettatori nelle rappresentazioni.



GLI EVENTI

Sipario sul nostro Appennino prevede sei appuntamenti, riuniti sotto il titolo Ritagli in Alta Valle, che vedranno impegnati gli attori di Quarta Parete in varie scene

teatrali prese dai loro spettacoli, con la partecipazione del Gruppo Musicale San Lorenzo e dei maestri di ballo Anna e Sandro. Gli appuntamenti saranno distribuiti nell’arco di due weekend: 7 e 8 febbraio nelle località di Groppo Ducale di Bettola presso l’Ostello San Biagio, Montereggio di Farini nella sala della Trattoria Figoni e Salsominore di Ferriere nella chiesa parrocchiale; 21 e 22 febbraio a Ponte Lenzino di Corte Brugnatella presso il Bar Chiara, Cicogni di Alta Val Tidone all’interno della Trattoria Alpina e Zerba nella sala del Consiglio Comunale.



Tutti gli eventi si svolgeranno in collaborazione con i Comuni interessati, ma soprattutto con le comunità locali che, attraverso circoli locali o trattorie, eroicamente si rendono disponibili tutto l’anno, in luoghi abitati d’inverno da pochissime persone, per garantire un punto di incontro che possa servire da appoggio a tutti i residenti, così come presso la chiesa parrocchiale o la sala comunale, fondamentali luoghi di incontro settimanale del paese.



Anche quest’anno il progetto sarà l’occasione per scoprire non solo piccoli incantevoli borghi a volte sconosciuti ai più, ma anche di “lasciare” un segno tangibile a livello economico al territorio, perché il gruppo nei due weekend vivrà fisicamente nei luoghi toccati dal progetto, mangiando e pernottando in loco. Anche per vitto e alloggio sono previsti nuovi luoghi, come l’Albergo Salini a Groppallo e l’Albergo Monte Penice, la Trattoria Alberici a Groppo Ducale, la Trattoria Agogliati a Salsominore e l’Osteria La Scianza a Zerba, oltre ovviamente ai luoghi già indicati per gli spettacoli.



Alla presentazione dell’edizione 2026 della manifestazione hanno preso parte Mario Magnelli, vicepresidente Fondazione di Piacenza e Vigevano; Tino Rossi, Paola Vincini, Simona Baldrighi e Daniele Righi di Quarta Parete; Luca Corbellini, vicesindaco di Bettola: Anna Mozzi, vicesindaco di Corte Brugnatella: Erika Sturla, vicesindaco di Farini; Christian Bergonzi, assessore di Ferriere; Giovanni Dotti, assessore dell’Alta Val Tidone.

