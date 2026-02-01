Pistoiese – Piacenza 1-0 Rizq piega le velleità biancorosse. Ora il campionato è in salita

Il Piacenza esce senza punti e con poche certezze dal confronto diretto del Melani di Pistoia. I biancorossi vengono superati di misura dagli arancioni e scivolano al quinto posto a -7 dalla vetta.

Franzini conferma il Rombo a centrocampo, davanti vanno Mustacchio e Manuzzi. Il primo tempo è gradevolissimo e ricco di occasioni. La prima è per gli ospiti che colpiscono il palo direttamente da calcio d’angolo con Poledri. Poi i toscani sfiorano il vantaggio con Biagi, ma Ribero è bravo e blocca in presa bassa. Saporetti esulta al 17′ ma è tutto fermo per fuorigioco. Nel finale di frazione c’è un presunto contatto tra Campagna e Maldonado, ma l’arbitro fa proseguire.

Nel secondo tempo i ritmi rimangono sostenuti. L’olandesina costruisce tante occasioni con Rizq. Al terzo tentativo l’attaccante arancione infila il Piacenza di testa, servito da Russo dalla sinistra. L’esterno è stata una vera spina nel fianco per la retroguardia biancorossa.

Le formazioni ufficiali

Pistoiese 4-3-3: Giuliani, Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Tempre, Della Latta, Maldonado, Biagi, Saporetti, Rizq, Russo. All Lucarelli

A disposizione: Magalotti, Pellegrino, Accardi, Raicevic, Rossi, Campagna F., Montalto, Cuomo, Sangare

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Sbardella,Martinelli, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Arba, Zafaffalon, Silva, D’Agostino, Lordkipanidze, Mazzaglia, Garnero, Asencio Moraes

La partita

Primo tempo

Iniziata al “Melani”. Pistoiese in maglia arancione, Piacenza in maglia azzurra con calzoncini neri.

3′ Piacenza subito molto propositivo. Cross di Poledri dalla sinistra, il pallone taglia tutta l’area di rigore, ma Bertin non c’arriva per pochissimo.

6′ Primo corner per il Piacenza, i biancorossi hanno impattato molto bene la gara.

7′ Il corner di Poledri è meraviglioso, il biancorosso colpisce direttamente il palo dalla bandierina!

8′ Prima azione pericolosa della Pistoiese. Russo serve Biagi che prova la conclusione rasoterra, Ribero gli nega il vantaggio

12′ Russo elude la marcatura di Cabri e De Vitis e fa partire un traversone che attraversa minacciosamente tutta l’area di rigore, senza che nessun arancione riesca a deviare verso la porta di Ribero.

15′ . Punizione molto interessante per il Piacenza.

15′ Sugli sviluppi la Pistoiese riparte in contropiede.

17′ Della Latta la mette in mezzo, poi Saporetti, in fuorigioco, batte a rete, ma è tutto fermo

25′ Partita che ha visto già più di qualche intervento ruvido in mezzo al campo.

28′ Maldonado ci prova dai 30m di controbalzo, Ribero è attento.

30′ Campagna lancia Mustacchio che da posizione molto defilata prova una conclusione fortissima sotto la traversa, Giuliani non si fida e la getta in corner con i pugni.

31′ Sugli sviluppi parte un contropiede della Pistoiese. Dopo una prima conclusione di Mustacchio la palla carambola su un difensore, poi la Pistoiese riparte con Russo che a sinistra tocca per Biagi, ma incredibilmente il suo destro finisce sopra la traversa.

37′ Russo parte da sinistra, si accentra, ma la sua conclusione è decisamente fuori dallo specchio.

43′ Campagna se ne va in area da sinistra, contrasto con Maldonado e cade a terra! Tutta la panchina del Piacenza è in piedi, ma per l’arbitro non è rigore.

45′ Punizione per il Piacenza, una sorta di corner corto. Poledri la mette in mezzo, ma Martinelli non riesce ad addomesticarla.



Finisce il primo tempo al “Melani”. Pistoiese e Piacenza sono sullo 0-0, ma la gara è bella e vibrante. I biancorossi hanno colpito un palo direttamente dal corner con Poledri. Grande occasione per gli arancioni con Biagi. A Saporetti è stato annullato un gol per fuorigioco. Nel finale di frazione un episodio molto dubbio: contatto in area locale tra Maldonado e Campagna, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Secondo tempo

Tutto pronto per la ripresa. Gli Orange riprendono il gioco. Nessun cambio nelle due formazioni.

49′ Saporetti vince un rimpallo, poi cerca di servire Rizq che non addomestica.

54′ Primo corner per la Pistoiese senza conseguenze per il Piacenza.

58′ Poledri vince un rimpallo, il pallone finisce a Cabri che guadagna il fondo e fa partire un traversone, poi Giuliani anticipa tutti in uscita.

62′ Poledri impegna Giuliani corner per il Piacenza. Colpo di testa ad uscire per la Pistoiese. Rimessa in attacco per il Piacenza.

64′ Cabri sbaglia clamorosamente l’appoggio, Rizq arriva a tu per tu con Ribero e spara alto.

65′ Altra occasione per Rizq che trova la pronta risposta di Ribero. Corner per la Pistoiese.

65′ Entra Rossi esce Biagi. Classico fallo di confusione. Rimessa dal fondo per il Piacenza.

D’Agostino si scalda dalla panchina: è pronto ad entrare.

71′ Pistoiese in vantaggio. Contropiede arancione con Russo, la mette in mezzo e di testa Rizq questa volta non sbaglia. Pistoiese – Piacenza 1-0

72′ Entra D’Agostino. Rimangono in campo le tre punte. Campagna va a fare l’interno

Ammonito Della Latta.

74′ Entra Campagna F. al posto di Maldonado (Pistoiese).

75′ Saporetti prova un tiro al volo da destra dopo che il pallone si era impennato. Palla sul fondo, ma è un altro brivido per i biancorossi.

77′ Entra Garnero per Cabri

78′ Altra occasionissima per Russo che in contropiede si trova a tu per tu con Ribero e spara incredibilmente alto.

83′ Entra Raicevic per Rizq.

83′ Entra Mazzaglia ed esce Campagna.

Piacenza vicinissimo al pareggio. Putzulu la alza con un gioco di prestigio, poi Mustacchio non trova la porta: era comunque in fuorigioco.

91′ Punizione per la Pistoiese che naturalmente prende tutto il tempo del mondo.

92′ Asencio fa il suo esordio con la maglia del Piacenza.





