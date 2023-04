“Ampliare la rete ciclabile a 230 km entro il 2030, investimenti per 27 milioni. No alle biciclette contromano”

Investimenti per 27 milioni di euro per ampliare la rete ciclabile fino a 230 km entro il 2030. E’ questo in sostanza il nocciolo del Biciplan, il piano per la mobilità ciclistica del Comune di Piacenza. Piano discusso nel corso del consiglio comunale di oggi. A illustrarlo è stata Adriana Fantini, assessore alla pianificazione per lo sviluppo urbano sostenibile e senza barriere.

“Umanizzare la strada”

“Umanizzare la strada e vivacizzare i nostri quartieri, per fruire della città in modo più rilassato”, questo l’obiettivo del Biciplan, espresso da Fantini. L’assessore ha poi sottoposto all’attenzione dell’assemblea un dato a supporto del piano e di una mobilità sostenibile: “Solo il 22% dei piacentini si sposta in bicicletta per compiere il tragitto da casa al luogo di lavoro. Il 58% invece si sposta in auto”. Tutto questo a fronte di una evidenza, anzi due: “Numerosissimi piacentini possiedono di una bicicletta, e la nostra è una città che in bicicletta può essere percorsa in quindici minuti. Dobbiamo fare in modo che le strade tornino ad appartenere a una mobilità lenta”, conclude Fantini.

In merito al piano anche le opposizioni si sono dimostrate in accordo. Solo Filiberto Putzu (Liberali) ha voluto sollevare alcune critiche. In sostanza, il timore di Putzu è che questo continuo incentivare la mobilità sostenibile possa sfociare in una sorta di deriva ideologica dove il no alle auto possa portare a esagerazioni a livello normativo.

“No alle bici contromano”

“Che la bicicletta sia da tutelare è certo, però in questo clima di ‘volemose bene’ vorrei sottolineare due concetti. Primo, non si deve obbligare nessuno o svantaggiare chi sceglie l’auto. Chiunque deve essere libero di scegliere. Angelo Nani, presidente di FIAB Amolabici, propone di ripristinare la possibilità per i ciclisti di viaggiare contromano. Questa possibilità, a mio parere, non dovrebbe essere consentita, ma nel caso la giunta accettasse questa norma ritengo sia importante che la essa venga comunicata e spiegata con chiarezza per evitare pericoli”.

“Consentire alle biciclette il transito contromano sarebbe pericoloso, quindi non verrà reintrodotto”, ha specificato l’assessore Fantini.