Volley, Serie B1 – Una VAP rimaneggiata supera Don Colleoni al tiebreak

La Vap si presenta a questa partita dopo il trionfale torneo Torri di Vicenza della settimana di Pasqua dove ha fatto incetta di vittorie di squadra e premi individuali e dopo la partita infrasettimanale di Modena persa per 3 a 1 contro l’Anderlini in under 18.

In quest’ultima occasione le piacentine, pur se sconfitte, hanno dimostrato un bel gioco e, se non ci fosse stato l’infortunio della capitana palleggiatrice Magnabosco, forse avrebbero anche potuto portare a casa qualcosa di più.

La cronaca

La VAP quindi si presenta al palazzetto per la partita di serie B1 di oggi senza Magnabosco (distorsione alla caviglia), senza Viganò (attacco influenzale), con Fabbri solo in panchina perché non al meglio.

In una tale situazione era facile pensare ad un facile 3 a 0 per le esperte bergamasche. La sorpresa è che le ospiti si presentano con sole 9 ragazze in campo e con qualche defezione importante in tribuna.

Il risultato è che ne nasce una bella ed emozionante partita che vede uscire vincitrici, oltre ogni pronostico, le giovanissime piacentine per 3 a 2 dopo due ore e mezza di gioco intenso e di alto livello.

Un brava in particolare alla palleggiatrice Valentina Mozzi (rientrata da poco da un infortunio grave che l’ha tenuta lontana dal campo per quasi un anno) che giocava titolare per la prima volta in stagione e alla 2008 Bergonzi al suo esordio in categoria.

VAP Galbiati – Don Colleoni 3-2

(19-25, 25-21, 28-26, 18-25, 15-12)

VAP: Pedrolli, Muller, Pierdonati, Fabbri, Piomboni, Iacona, Gazzola, Del Core, Borri, Dodi, Mozzi, Bergonzi, Arbore, Di Luzio. All: Mineo e Chiodaroli

Bergamo: Rossi G., Locatelli, Odoli, Rossi N., Rettani, Baldi, Gitti, Baccolo, Lodi. All: Bonetti e Bergamelli.