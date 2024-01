Ancora un caso di pestaggio tra ragazzine, due 13enni picchiate: le famiglie denunciano

E’ di poche ore fa la notizia di una ragazzina 15enne aggredita da un gruppo di compagne di scuola. Un pestaggio scaturito forse da un regolamento di conti e che alcuni studenti presenti hanno pensato di filmare col telefono cellulare.

Ora emerge un altro caso, con due ragazzine di 13 anni aggredite anche loro da altre giovanissime ragazze, si parla di due 15enni. Se alla base dell’episodio di ieri parrebbe esserci, come detto, un regolamento di conti, l’origine di questa nuova aggressione non è ancora chiara dal momento che, secondo le prime risultanze, le vittime e le responsabili del pestaggio parrebbero non conoscersi.

Le famiglie delle vittime hanno presentato denuncia in questura, dando il via di fatto alle indagini mirate a comprendere le cause della violenza. Anche in questo caso pare che il pestaggio sia stato ripreso da alcuni presenti con il cellulare: anch’esso materiale utile agli accertamenti.