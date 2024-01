Il racconto di un 13enne a Borgonovo: “Aggredito da tre uomini, trascinato in una via secondaria e rapinato”

Trascinato in una via limitrofa e rapinato, vittima un ragazzino di 13 anni. I fatti sono accaduti l’altra mattina a Borgonovo. Erano le 8 e il ragazzo stava camminando lungo via Roma, la strada centrale della cittadina, per recarsi a scuola. Improvvisamente tre soggetti, con il volto coperto da cuffie e sciarpe lo hanno avvicinato e lo hanno trascinato a forza in una via limitrofa, molto meno affollata.

A quel punto lo hanno circondato e uno dei tre, dopo averlo afferrato da dietro gli ha puntato qualcosa alla schiena minacciandolo e sostenendo di essere armato. La vittima, considerata anche la presenza del giubbotto, non è riuscita a distinguere che tipo di oggetto fosse: magari non era nemmeno un’arma, ma nel dubbio il 13enne ha evitato di opporre resistenza.

I tre lo hanno costretto a consegnare il portafogli, contenente qualche banconota. Poi uno dei tre si è fatto consegnare il telefono cellulare che però ha subito gettato a terra rompendolo: un gesto accompagnato dalla raccomandazione di non chiamare nessuno. Ma il 13enne non ha potuto nascondere la cosa ai genitori che hanno contattato i carabinieri: indagini sono in corso.