Biglietti omaggio Angelo Pisani a Piacenza. Il 19 maggio al Teatro Politeama

Radio Sound e Piacenza 24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Angelo Pisani in programma venerdì 19 maggio al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 12 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Angelo Pisani a Piacenza, SCOMODO – vite di uomini, mariti e padri – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

ANGELO PISANI

SCOMODO – vite di uomini, mariti e padri

Teatro Politeama – Piacenza

venerdì 19 maggio – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto PISANI + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri vicini acquistabili direttamente alla biglietteria).

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Dopo il caloroso consenso di pubblico nella data inaugurale dello scorso 4 novembre, dall’1 dicembre , il tour di “SCOMODO” proseguirà con più di 30 appuntamenti.

Lo spettacolo vede protagonista sul palco Angelo Pisani a raccontare in chiave comica la vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l’universo femminile.

Gli appuntamenti, con calendario in continuo aggiornamento e prodotto dalla AD Management, andranno avanti fino a maggio 2023.

Angelo Pisani torna sul palco per un one man show dopo il successo del tour “ Finche’ Social non ci separi” scritto ed interpretato con Katia Follesa, “Scomodo” sarà il suo divertente viaggio, il viaggio di un uomo che racconterà la sua esperienza personale con ironia e spunti di riflessione, una storia in cui tutti si sentiranno coinvolti.

Chi ha aggiunto la “S” davanti alla parola “COMODO” trasformandola in “SCOMODO”?

Come chi? La donna. E l’uomo cos’ha detto?

Ma cosa deve dire, poveretto! La donna agisce, l’uomo si adegua.

Ogni tanto tenta di ribellarsi per far credere agli altri che il suo parere conti all’interno della famiglia, con frasi del tipo “mi confronto con LEI e poi ti dico” oppure “io e LEI abbiamo deciso di fare un figlio”. Ma cosa hai deciso! LEI lo ha deciso e TU hai preso la crocchetta e sei andato a cuccia. Dove andare, cosa fare. che cibo mangiare, come organizzare il weekend, che scuola scegliere per la prole, sono solo alcuni dei tantissimi argomenti per i quali la donna finge di essere interessata al parere dell’uomo, per poi decidere autonomamente. E se questo prova a far presente che la situazione non gli sta bene, ecco sbucare dalla camera una figlia (di 12 anni nel mio caso), pronta ad aggiungere altre tonnellate alla scomodità. A te, uomo, marito e padre, non rimane che abbassare la testa e cercare la complicità dei tuoi amici i quali sono sempre pronti ad incoraggiarti con frasi del tipo: “E non hai ancora visto niente!”. Sul palco si racconta in chiave comica la vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l’universo femminile.

Le conseguenze saranno tragiche, ma alla fine lui arriverà alla conclusione che ha scelto di stare SCOMODO, che è COMODO solo quando è SCOMODO e che non vorrebbe altra vita all’infuori di quella che vive accanto alle sue donne, che ama alla follia!

CALENDARIO PROSSIME DATE

8 MARZO SERIATE (BERGAMO) CINETEATRO GAVAZZONI

17 MARZO FIRENZE – PUCCINI

23 MARZO ROVIGO – TEATRO COMUNALE

24 MARZO PADOVA – a breve indicazione location

25 MARZO MONZA – TEATRO VILLORESI

26 MARZO VERONA – TEATRO NUOVO

28 MARZO PAVIA – TEATRO FRASCHINI

30 MARZO BRENO – CINEMA TEATRO GIARDINO

31 MARZO BERGAMO -TEATRO CREBERG

1 APRILE MILANO – TEATRO LIRICO

14 APRILE TRENTO – a breve indicazione location

15 APRILE BELLUNO- TEATRO COMUNALE

20 APRILE COMO – a breve indicazione location

4 MAGGIO ARCORE – CINETEATRO NUOVO

5 MAGGIO MANTOVA – TEATRO SOCIALE

16 MAGGIO BOLOGNA – TEATRO DUSE

19 MAGGIO PIACENZA – POLITEAMA

20 MAGGIO TORINO – a breve indicazione location

25 MAGGIO MONTECATINI – TEATRO VERDI

26 MAGGIO SONDRIO – TEATRO SOCIALE

info su www.admanagementsrl.it

Per l’acquisto dei biglietti

Angelo Pisani, SCOMODO – vite di uomini, mariti e padri Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Rivolgiti direttamente alla biglietteria per acquistare altri biglietti vicini.