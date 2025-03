Animali Rari, nuova vita per i brani di una delle band più rappresentative a Piacenza. Rancati: “Viaggio tra passato e presente” – AUDIO

Animali Rari, nuova vita per i brani di una delle band più rappresentative a Piacenza. Marco Rancati: “Viaggio musicale tra passato e presente”. Il noto artista, che ha partecipato con successo a The Voice su Rai Uno, è stato ospite a Radio Sound per parlare del suo nuovo progetto che ripropone, con una veste inedita, i brani dell’album del 1993 degli Animali Rari.

Non si tratta solo di un’uscita discografica ma di un vero e proprio spettacolo dal vivo in cui ripropongo sia gli inediti che le cover più ironiche che hanno segnato il nostro percorso.

Il progetto sarà fatto con una nuova band composta da Luca Visigalli al basso, Matteo Calza a chitarra e tastiere, Mattia Tedesco alla chitarra e Helder Stefanini alla Batteria.

Gli arrangiamenti guardano agli anni 90, ma con le tecnologie attuali. C’è molto live nel disco e nello spettacolo. Abbiamo tenuto la linea del musicista che suona dal vivo e il cantante che canta (lo dice sorridendo pensando alle attuali polemiche per l’utilizzo dell’autotune). Io non sono contro la tecnologia, ma forse oggi se ne usa troppa.

Animali Rari nuova vita per i brani del 1993