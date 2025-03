In seno alle farmacie è scontro tra pubblico e privato, Ugl: “Garantire il diritto alle ferie senza discriminazioni”

In relazione allo scontro andato in scena ieri in commissione consiliare tra la parte pubblica e la parte privata delle Farmacie Comunali Piacentine, come UGL, anche a nome della RSA e in quanto Sindacato maggiormente rappresentativo all’interno delle FCP, riteniamo di dover esprimere quanto segue.

In merito alle attività del Sindacato

Non sappiamo esattamente né da quando né a causa di chi la gestione della società lasci a desiderare, ma nell’ottica partecipativa propria del nostro Sindacato e interpretando l’impegno e la scrupolosità delle lavoratrici e dei lavoratori, come UGL stiamo contribuendo a migliorare la qualità del Lavoro secondo una logica non conflittuale ma determinata a garantire i diritti dei lavoratori e conseguentemente dei cittadini, destinatari finali del servizio delle FCP.

Il 2024 è stato infatti un anno intenso di relazioni sindacali e di risultati importanti, quali il recupero di spettanze dovute ai lavoratori e non riconosciute negli ultimi 9 anni e la firma – per la prima volta – di un contratto integrativo aziendale che ha finalmente sottratto all’incertezza una serie di istituti da adesso, invece, regolamentati cum grano salis. Abbiamo inoltre esercitato la necessaria pressione sulla Società per intraprendere azioni finalizzate a un potenziamento dell’organico e avviato la discussione sul premio di risultato stabilito a partire dal 2025.

In merito al conflitto in commissione

Abbiamo avuto conferma che del conflitto da noi percepito già nel corso delle relazioni sindacali tra la parte privata e la parte pubblica hanno finora pagato le conseguenze – e rischiano di continuare a pagarle, ma noi non lo permetteremo – le professioniste e i professionisti delle farmacie della Società. Le diatribe interne alla Società poco interesserebbero ai lavoratori e al nostro Sindacato se non fosse che da tempo stiamo cercando di capire chi è il vero interlocutore con cui dialogare per proseguire nel nostro compito di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nello specifico, per quanto riguarda il diritto alle ferie dei lavoratori delle Farmacie Comunali, le domande sorgono spontanee.

Com’è possibile pensare di agire nell’interesse comune negando ai lavoratori il diritto alle ferie?

Com’è possibile pensare di svolgere un efficiente servizio verso la cittadinanza non mettendo i lavoratori in condizione di lavorare serenamente e di poter esprimere tutta la loro professionalità?

Com’è possibile tollerare la discriminazione in merito di diritto alle ferie dei lavoratori delle FCP rispetto al resto dei lavoratori di tutte le altre farmacie che potranno avere un periodo di chiusura?

Il Comune di Piacenza dovrebbe riflettere bene su questi interrogativi, in virtù dei quali è evidente che debba concedere il periodo di chiusura di alcune farmacie come richiesto dalla Società, come peraltro avvenuto in tutti gli anni precedenti fino a oggi e in considerazione che è l’unica azienda che esercita la professione farmaceutica cui viene negata questa richiesta.

Un’ulteriore perplessità

Esprimiamo anche un’ulteriore perplessità. All’interno della commissione consiliare si lamenta la diminuzione degli utili; allo stesso tempo, tuttavia, si sostiene la necessità della funzione sociale delle Farmacie Comunali. Le due cose non sono necessariamente in contrasto, ma sarebbe bene chiarire l’ordine d’importanza. Ordine che per la nostra Organizzazione è ben chiaro: subito dopo la salvaguardia dei diritti dei lavoratori viene la funzione sociale.

Come UGL Terziario di Piacenza ribadiamo dunque il diritto dei lavoratori alle ferie e il dovere del Comune di aderire correttamente al proprio ruolo super partes, evitando di sfruttare la funzione pubblica per condurre conflitti all’interno dell’azienda partecipata. In ogni caso e con tutti i mezzi UGL Terziario farà in modo che vengano garantiti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori a fruire delle ferie senza che questo peggiori gli equilibri tra tempi di vita e di lavoro dei colleghi, su cui tanto abbiamo lavorato nella stesura dell’integrativo aziendale.