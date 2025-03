Leggiamo insieme Don Giorgio, il 29 marzo un reading del libro dedicato a Don Bosini.

Un libro di impegno e di speranza, fatto di pensieri (e di esempi) che spingono ad agire e rea-agire. Invita all’ascolto, all’accoglienza, ad affrontare con spirito di fiducia le difficoltà della vita, ad essere vigili su quanto ci accade dentro e intorno. E’ la raccolta di riflessioni, messaggi e appunti personali di don Giorgio Bosini, carismatico sacerdote, presenza preziosa per l’intera comunità piacentina che il Covid ci ha portato via il 16 marzo del 2020. Edito da Officine Gutenberg, “Don Giorgio – Lo sguardo oltre”, come già anticipato alla sua uscita di fine dicembre – è stato voluto da “Fondazione La Ricerca ETS” per condividerne il valore e le opportunità di riflessione.

E’ infatti in programma un convegno di presentazione ufficiale a maggio, ma intanto sabato prossimo, 29 marzo, sarà offerta un’anteprima con un reading pomeridiano nel salone centrale della Pellegrina (Strada Agazzana 68): i brani che saranno letti, intervallati da stacchi musicali, sono stati scelti focalizzando l’attenzione su alcune parole chiave degli scritti di don Bosini: autenticità, accoglienza, convertire la paura, mettersi in ascolto, crocevia di strade di passaggio, i valori che ci sostengono.

L’incontro avrà inizio alle 16 aperto da Enrico Corti, presidente di “Fondazione La Ricerca – Don Giorgio Bosini ETS”, seguito dalla curatrice Tiziana Pisati. Poi spazio alle letture e ad alcune testimonianze. Seguirà un piccolo rinfresco.