Biglietti omaggio per Apimell, Seminat e Buonvivere

Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Apimell, Seminat e BuonVivere” in programma dal 3 al 5 marzo 2023 a Piacenza Expo.

Piacenza Expo si raggiunge facilmente in 1 minuto dal casello autostradale di Piacenza Sud.

APIMELL è la più importante Mostra Mercato Internazionale specializzata nel settore apicoltura. Nel 2019 Apimell ha registrato 35.000 ingressi da tutta Italia, Europa e non solo!

In contemporanea con Seminat e BuonVivere.

APIMELL risponde alle esigenze degli operatori europei del settore, ed è riconosciuta quale:

APPUNTAMENTO ANNUALE per chi, in concomitanza con l’inizio della stagione apistico, ricerca tutte le possibili soluzioni tecniche ed operative per l’allevamento e la cura delle api, la produzione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti dell’alveare.

Essenziale PUNTO DI INCONTRO PER INFORMARSI E AGGIORNARSI sullo stato e sulle prospettive del settore, grazie a un qualificato programma convegni organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del mondo apistico: FAI – Federazione Apicoltori Italiani, UNAAPI – Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, ANAI – Associazione Nazionale Apicoltori Italiani e APAP – Associazione Apicoltori Piacentini.

VETRINA COMPLETA di prodotti naturali dell’alveare per usi alimentari, cosmetici e curativi.

Il quartiere fieristico Piacenza Expo sorge proprio in vista del casello autostradale di Piacenza Sud, in un contesto di snodi stradali, autostradali e ferroviari al centro del nord Italia. Tre aeroporti (Milano Linate, Parma e Brescia) sono a poche decine di chilometri, altri cinque (Milano Malpensa, Verona, Bologna, Genova e Torino) sono raggiungibili in poco più di un’ora.

APIMELL 2023 – A PIACENZA L’INTERNAZIONALE DELL’APICOLTURA

Tutta la filiera dell’apicoltura professionale si dà appuntamento alla 39° edizione di APIMELL, dal 3 al 5 marzo 2023, per la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa. Un evento fieristico animato da professionisti del settore, ma aperto e dedicato anche al grande pubblico. Una fiera che conterà su più di 120 espositori diretti provenienti anche da Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia Slovenia, Spagna, Turchia e Regno Unito.

L’edizione 2023 della mostra è pronta ad accogliere aziende, operatori e visitatori dal 3 al 5 marzo negli spazi di Piacenza Expo per promuovere le novità del settore e offrire come ogni anno la sede più autorevole dove informarsi, aggiornarsi e cogliere opportunità di crescita.

Un weekend dove le keywords dominanti saranno sostenibilità, ambiente, biologico e qualità unite alle tecnologie smart a supporto delle fasi di produzione. Non mancheranno i convegni e le assemblee da sempre fulcro attrattivo per gli apicoltori che si confronteranno con i temi di maggiore attualità come i costi energetici e quelli delle materie prime.

L’Unione Europea, secondo i dati della Commissione Agricoltura, produce circa 230 mila tonnellate di miele.

L’Europa è il secondo produttore mondiale con un totale di circa 17,5 milioni di alveari e oltre 650 mila apicoltori. Un settore di eccezionale rilevanza per l’agricoltura, in quanto responsabile dell’80% delle impollinazioni dei prodotti agricoli (Commissione UE). Dalla Direttiva Miele Europea discendono diverse situazioni da porre all’attenzione di tutte le realtà coinvolte. Di particolare rilievo nell’edizione 2023 il catalogo di bandi e risorse a disposizione per il sostegno agli investimenti delle aziende agricole e degli operatori professionali. Uno stimolo in più al mercato degli espositori che potranno giovarsi di un rinnovato entusiasmo dopo anni di fermo dovuti alle vicende pandemiche e alle scarse produzioni di miele a fronte di una domanda in crescita.

Dire “sono stato ad Apimell” significa qualificarsi come operatore appassionato e attento al settore in tutti i suoi aspetti. L’esperienza fieristica regala infatti momenti di aggiornamento professionale e opportunità di rinnovamento delle attrezzature e delle soluzioni per l’attività apistica.

A corollario della parte tecnologica troveranno spazio i trasformatori con i prodotti dell’alveare, le degustazioni di mieli poliflora, mieli monoflora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina reale, prodotti per l’erboristeria e la cosmetica. Uno shopping naturale che incontra da sempre i favori anche del consumatore finale.

Il format di APIMELL abbina agli incontri professionali la possibilità di concludere acquisti direttamente con i principali produttori di attrezzature e prodotti per l’apicoltura moderna. L’evento è patrocinato da tutte le associazioni nazionali di settore che trovano a Piacenza il luogo ideale per incontri e assemblee.

A completamento della manifestazione due saloni collaterali e complementari: il colorato mondo di Seminat appuntamento con il giardinaggio e la nuova orticoltura sostenibile si affiancherà alla kermesse enogastronomica di Buon Vivere da sempre improntata sulle proposte della buona tavola italiana.

SEMINAT 2023: 40 anni di giardinaggio in fiera a Piacenza

La mostra mercato con piante, fiori e frutti della terra

Nei padiglioni di Piacenza Expo nel primo weekend di marzo 2022 si alzerà il sipario sulla 40a edizione di Seminat, storica mostra-mercato dedicata alle piante ornamentali e da frutto, alle sementi, alle attrezzature da giardino e a tutte le principali e più importanti novità del florovivaismo.

Dal 3 al 5 marzo 2023, infatti – in contemporanea con Apimell, mostra internazionale dedicata all’apicoltura, e con il salone enogastronomico Buon Vivere -, Seminat porterà nei padiglioni espositivi del quartiere fieristico piacentino, un vero e proprio centro commerciale naturale aperto agli amanti del giardinaggio e agli appassionati di frutticoltura.

L’edizione 2023 di Seminat si presenta ai visitatori festeggiando un traguardo importante per la città e per la fiera. Con un nuovo entusiasmo e una proposta merceologica rinnovata l’appuntamento verde sarà in grado di incontrare i gusti di chi cerca spunti per l’arredo interno e nuovi spazi naturali da creare in giardino.

Piacenza Expo vuole celebrare un ritorno alla normalità con questa edizione e lo vuole fare in grande stile preparando una serie di “affreschi vegetali” di sicuro impatto. Idee per giardini e nuove proposte di arredo condurranno il visitatore in un percorso dove antiche essenze di frutti, verde decorativo e piante aromatiche si sposeranno con le nuove tecnologie per la cura del verde e dell’orto.

Seminat 2023, si abbellirà anche di una serie di seminari tematici e di corsi brevi di tecnica giardiniera e di manutenzione del frutteto familiare; lezioni teorico-pratiche gratuite, incentrate su un approccio informativo e introduttivo, per apprendere le nozioni base della potatura, conoscere le tecniche di taleaggio e riscoprire frutti ed essenze antiche ormai dimenticate.

40 volte Seminat a Piacenza: un ritorno green in grande stile sull’onda dei temi di attualità legati all’ambiente: Piacenza Expo ritorna ad essere con Seminat, Apimell e Buon Vivere l’appuntamento di riferimento per iniziare una nuova primavera di incontri, affari, novità e occasioni in fiera.

BUON VIVERE 2023 PRESENTA LA GRANDE TAVOLA DEI SAPORI AUTENTICI

Torna BUON VIVERE, rassegna commerciale legata alle tipicità agroalimentari nella sua data storica primaverile: Dal 3 al 5 marzo 2023 a Piacenza Expo il delizioso mercato delle tipicità alimentari animerà il padiglione 2 del quartiere fieristico con proposte dai territori italiani, degustazioni a tema e occasioni conviviali uniche.

La concomitanza con il salone internazionale Apimell e la rassegna dedicata al verde, Seminat costituiscono da sempre l formula vincente per questo format espositivo che richiama nel primo weekend di marzo oltre 30.000 visitatori.

Buon Vivere 2023 presenta in questa edizione una rappresentazione dell’evoluzione dei consumi alimentari intervenuta in questi ultimi anni. Una dispensa alimentare cambiata per far fronte al cambiamento nei

consumi alimentari e a nuovi target di buongustai sempre più attenti all’origine e qualità dei prodotti. Una vetrina espositiva con artigiani e distributori di produzioni legate al territorio e alla tradizione italiana con un ricco catalogo di prodotti: dall’olio biologico ai preparati gastronomici dei nostri mari, dalle selezioni di riso alle salse dell’orto, dai prodotti dolciari artigianali alle produzioni di aziende agricole a Km0. Senza dimenticare il miele, i prodotti caseari a filiera corta e alcune proposte di cibo di strada che intercettano appunto il lifestyle contemporaneo.

Interessante diventerà l’assaggio e l’acquisto in fiera consapevoli che molti espositori si potranno ritrovare sui circuiti di e-commerce. Buon Vivere rappresenta quindi un evento in presenza per testare genuinità che la moderna distribuzione può recapitare comodamente a casa.

Piacenza Expo non può in questa occasione non promuovere anche il territorio: associazioni, consorzi e singole realtà agroalimentari offriranno al pubblico nazionale e internazionale un’occasione per conoscere il meglio di Piacenza.

Un weekend per buongustai e per il grande pubblico che sceglie di passare in fiera una giornata all’insegna della natura, della genuinità e della buona tavola. Seminat, Apimell e Buon Vivere, dal 3 al 5 marzo 2023 a Piacenza Expo, festeggiano la fine dell’inverno con una grande tavola apparecchiata con i colori della gastronomia italiana.

