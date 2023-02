Tennistavolo – Teco Corte Auto verso la Serie B: Brescia schiantato 5-1

La Serie B si avvicina sempre di più per la Teco Fumara, che domenica 19 febbraio si è imposta per 5-1 su Brescia. Alla vigilia ci si aspettava un incontro equilibrato fra due squadre che sulla carta hanno valori simili, ma i ragazzi del Tennistavolo Cortemaggiore non hanno mai abbassato la concentrazione, riuscendo a limitare così gli errori al minimo. Avendo vinto lo scontro diretto contro S.Polo di Torrile ora la strada per la serie B prevede Busnago, Aquile Azzurre e l’ultima in casa contro Coccaglio: alla Teco bastono 2 vittorie su 3 incontri per ottenere la promozione.

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 20

2 S.POLO DI TORRILE 18

3 BRESCIA 16

4 COCCAGLIO 12

5 BUSNAGO 10

6 CUS BERGAMO 10

7 BUTTAPIETRA VR 2

8 AQUILE AZZURRE MILANO 0

Serie C1 maschile nazionale girone F

Non solo la Teco Fumara, che milita in Serie C1: il weekend ha regalato grandi emozioni alle squadre Teco in tutti i campionati. Nei regionali ben cinque vittorie dalla C2 alla D3.

CLASSIFICA

1 TECO CATTINA PUNTI 20

2 BAGNOLESE 20

3 FORTITUDO BOLOGNA 16

4 METAL MODENA 14

5 SARMEOLA PD 6

6 FERRARA 6

7 CARPI 4

8 BOLOGNA 2

Serie C2 maschile regionale

Davvero inarrestabile il Cortemaggiore che festeggia un fine settimana strepitoso.

TECO FUMARA – FERRARA 5-0

Teco Fumara: Armani Lorenzo, Armani Francesco, Melilli Gabriele.

CLASSIFICA

1 PFM MODENA PUNTI 18

2 VERIX AUDAX 18

3 TECO FUMARA 16

4 PREMIX S.POLO 12

5 IL SALE PARMA 10

6 VITTORINO DA FELTRE 10

7 IL SOLO ARSENAL 6

8 FERRARA 0

Serie D1 maschile regionale

TECO FUMARA – BOLOGNA 5-3

Teco Fumara: Rossi Nicolas, Rubini Aurora, Bragadini Andrea.

CLASSIFICA

1 FERVAL REGGIO EMILIA PUNTI 20

2 POVIGLIO 18

3 TECO FUMARA 16

4 FORTITUDO BOLOGNA 12

5 CASALGRANDE 12

6 VILLA D’ORO MODENA 6

7 PREMIX PARMA 2

8 VALNURE 2

Serie D2 maschile regionale

TECO FUMARA – S.PAOLO PARMA 5-0

Teco Fumara: Ferrini Alessandro, Ionu Petru, Eaazri Yllias.

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 22

2 CADELBOSCO 20

3 REGGIO EMILIA 16

4 BATTISTINI S.POLO 14

5 ELLEZETA AUDAX 6

6 VITTORINO DA FELETRE 6

7 S.PAOLO PARMA 2

8 COBER VIRTUS RE 0

Serie D3 maschile regionale

TECO FUMARA – PARMA 5-1

Teco Fumara: Grandi Luciano, Rugimesco Mihai, Eaalazri Anas, Guaragni Francesco.

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 22

2 VITTORINO 18

3 SPERONI CADELBOSCO 18

4 S PAOLO PARMA 10

5 SALSOMAGGIORE 10

6 POVIGLIO 8

7 VITTORINO DA FELTRE 1

8 FERVAL RE 0