App Municipium, Soresi (FdI): “Inserire la categoria dedicata a sicurezza e decoro”

“L’App Municipium, che permette di avere a portata di smartphone tutte le informazioni riguardanti la città nonché di inviare segnalazioni all’Amministrazione, risulta di particolare utilità per i cittadini. Tuttavia, tre le diverse categorie in merito alle quali è possibile inviare segnalazioni, non compare quella dedicata alla sicurezza ed al decoro”, questo il motivo per il quale Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta.

“L’app “Municipium” – osserva Soresi – è utilizzata da tantissime amministrazioni comunali italiane, ognuna delle quali può scegliere il numero e la tipologia delle categorie (e sottocategorie) in merito alle quali il cittadino può inviare segnalazioni. Tuttavia, tra le categorie alle quali il cittadino può inviare segnalazioni riguardanti la città di Piacenza, non compare quella attinente alla Sicurezza, ordine pubblico e decoro come, invece, appare nell’elenco stilato dalle altre città, come per esempio Ferrara”.

Prosegue la capo gruppo: “nonostante in caso di emergenza o condizioni di pericolo per l’incolumità di persone sia ovviamente indispensabile rivolgersi immediatamente alle Forze dell’Ordine, la categoria dedicata alla sicurezza, all’ordine pubblico ed al decoro ben potrebbe rispondere ad esigenze differenti. Per esempio, le altre Amministrazioni comunali che hanno optato per questa categoria, hanno previsto categorie quali: circolazione stradale, controlli attività commerciali e pubblici servizi, decoro edifici ed aree verdi private, degrado urbano – spaccio – vandalismi, disturbo alla quiete pubblica, edilizia (presunti abusivismi), tutela degli animali, veicoli in stato di abbandono ecc.”.

“In considerazione del fatto che tanti cittadini mi hanno contattata per evidenziare la predetta mancanza – conclude la Consigliera – auspico che l’Amministrazione Comunale possa inserire, tra le categorie meritevoli di segnalazione all’interno dell’app “Municipium”, anche quella attinente alla “Sicurezza, ordine pubblico e decoro”.