Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio chiude l’andata a San Martino Buon Albergo

Ultimo turno del girone d’andata per la Pallavolo San Giorgio che partecipa al campionato nazionale di serie B2, girone E, e prima trasferta nel veronese della storia della società

Sabato 20 gennaio, le ragazze di coach Matteo Capra sfideranno la BeOne nella partita che chiude la prima parte della stagione. Archiviato il convincente successo contro le cremonesi della Tecnimetal Piadena (3-0), le giallobiancoblù affronteranno l’ostica formazione veneta; non sarà un incontro facile perché la formazione di San Martino Buon Albergo, componente del Progetto Planet Volley, paese alle porte di Verona attualmente occupa la settima posizione della classifica con 20 punti (7 vittorie e 5 sconfitte).

L’obbligo è tornare a vincere in trasferta, appuntamento che manca dallo scorso 18 novembre (0-3 a Soliera) per restare in scia delle due battistrada San Damaso, impegnata a Cerea, ed Alseno che ospita Viadana e chiudere con il sorriso la prima parte della stagione.

Fischio d’inizio dell’incontro, ore 20.30, presso la palestra delle scuole ‘Barbarini’ in via Bentegodi a San Martino Buon Albergo. Dirigeranno i signor Federico Adamo della sezione di Catania e Gianfranco Menallo dalla sezione di Palermo. Non ci sono ne precedenti ne ex di turno tra le due squadre. L’incontro si potrà vedere sulla pagina Facebook Planet Volley.

Classifica

San Damaso, Pall. Alsenese 29 punti; Pallavolo San Giorgio 27; Volley Davis 2c, Cerea 24; Be One San Martino 20; Piadena, 18, Galaxy Volley 18; Mirandola 15; Moma Anderlini 13; Top Volley 12; Soliera 11; Viadana 6; Spakka Volley 0.

Serie D

E’ tempo di derby per il Volley SangioPode, secondo in classifica. Alle ore 21 presso la palestra comunale di Podenzano le ragazze di coach Franco Corraro affronteranno l’Rm Volley Piacenza.