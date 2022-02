Appalti pubblici truccati: arrestati i sindaci Massimo Castelli, Roberto Pasquali e Mauro Guarnieri

Operazione negli appalti pubblici: arrestati i sindaci Massimo Castelli, Roberto Pasquali e Mauro Guarnieri.

“Questa provincia era dominata sotto il profilo degli appalti pubblici da un gruppo che dominava appalti e gare col solo scopo del profitto personale”. Lo ha detto il procuratore capo Grazia Pradella. Il riferimento è ovviamente all’operazione dei carabinieri che questa mattina ha portato all’arresto di undici persone, 35 in tutto gli indagati.

Per 8 di questi arrestati si è profilata anche l’associazione a delinquere: figura centrale era un imprenditore edile, “un soggetto che ha inciso nella realtà piacentina dal 2018 almeno. Lo scopo dell’associazione era concussione, falso in atto pubblico, frode ai danni dello Stato, turbativa d’asta”, continua Pradella.

Trentacinque le persone coinvolte nell’indagine: per 11 di loro si sono decise misure di custodia cautelare, nello specifico 7 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. In carcere sono finiti i sindaci Massimo Castelli, primo cittadino di Cerignale, e Mauro Guarnieri, sindaco di Corte Brugnatella. Per Roberto Pasquali sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Sempre nell’amministrazione pubblica sono stati coinvolti alcuni dirigenti degli uffici tecnici come il Capo Ufficio Tecnico del comune di Ferriere, quello di Bobbio e il Direttore dei Servizi Edilizi della Provincia di Piacenza.

“Questa indagine non è conclusa: sono in atto attività di sequestro e la Procura, insieme all’Arma dei carabinieri, deve esaminare una serie di contratti e documentazioni. Dagli accertamenti finora svolti emerge che alcune opere pubbliche non corrisponderebbero ai criteri della costruzione a regola d’arte. Dobbiamo accertarci dunque che queste opere non rappresentino un pericolo per i cittadini”.

“Un vero e proprio sistema avulso da qualsiasi connotazione politica, che è sfociato anche in corruzione elettorale: alcuni degli indagati avrebbero in sostanza comprato voti in occasione di alcune tornate elettorali”.

“Non esiste un rischio immediato per la collettività”, spiega il pm Matteo Centini, “secondo le nostre risultanze, questi appalti irregolari riguardavano in particolare opere di piccola entità. Le imprese coinvolte selezionavano materie prime di bassa qualità, spesso non rispettando le direttive per quanto riguarda la corretta esecuzione dei lavori”.