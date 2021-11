Serata di approfondimento sulla situazione in Afghanistan, il 17 novembre ospite la giornalista e inviata di guerra Lucia Vastano

Il gruppo di Piacenza di Amnesty International e la Caritas Diocesana per l’area Promozione Giovani, Emergenze e Mondialità propongono la serata di approfondimento sulla situazione in Afghanistan in programma mercoledì 17 Novembre 2021 alle ore 20.45 presso il Salone del Samaritano in Via Pietro Giordani 12/14 a Piacenza. Ospite dell’evento la relatrice di grande esperienza, la giornalista e inviata di guerra Lucia Vastano. Si tratta di un’ autrice di numerosi articoli e reportage d’inchiesta sia in territorio di guerra che su tematiche internazionali come il narcotraffico, sulle vittime civili di disastri ambientali, vedi Vajont e di due romanzi ambientati in Afghanistan, editi da Salani, “Tutta un’altra musica in casa Buz” e “Un cammelliere a Manhattan”.

Serata di approfondimento sulla situazione in Afghanistan, ospite la giornalista e inviata di guerra Lucia Vastano



Durante l’evento sarà possibile formulare domande direttamente alla relatrice e verranno anche esposte le ultime campagne di Amnesty International sull’Afghanistan e quella riguardante le 5 attiviste donne della prossima campagna Write 4 Rights 2021 che inizierà il prossimo 23 novembre.