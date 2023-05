Archi Amici Piacenza ancora un traguardo di prestigio

Archi Amici Piacenza, l’orchestra d’archi piacentina raccoglie ancora consensi, questa volta al Teatro Monteverdi di Cremona.

L’ ensamble è stato selezionato da “Esta Italia” in occasione del concorso nazionale per strumentisti ad arco.

Archi Amici Piacenza un traguardo importante

Un bel traguardo per questi 26 ragazzi piacentini di età compresa tra i 9 e i 18 anni. Che sono stati coinvolti in parte con il gruppo delle violoncelliste in una esibizione alla residenza per anziani Vittorio Emanuele per allietare il pomeriggio degli ospiti, coinvolgendoli direttamente nella perfomance con l’utilizzo di alcuni strumenti a percussione.

Iniziativa organizzata da Cecilia Cappellini che all’interno della struttura svolge attività di volontariato con l’associazione AVO Piacenza. L’esibizione ha visto la partecipazione dei maestri Graziano Beluffi e Maria Paola Busconi che hanno accompagnato “The cello’s power”.

Una bella iniziativa, dove i giovani hanno stabilito un ponte musicale con i “meno giovani” per uno scambio generazionale che ha arricchito entrambi di nuove emozioni.