L’Ensemble Archi Amici di Piacenza passa la selezione e si esibisce al Ponchielli di Cremona

Importante riconoscimento per i giovani musicisti di Archi Amici di Piacenza. L’Ensemble composto da 26 ragazzi e ragazze tra i 9 e i 18 anni ha passato anche quest’anno la selezione Esta Italia che si è tenuto a Milano il 29 aprile presso la Fondazione Pasquinelli e si esibirà il 21 maggio al Teatro Ponchielli di Cremona nella rassegna “Sul palcoscenico”.

Lo scorso 16 aprile erano a Bologna e si sono esibiti ad EUFONICA manifestazione musicale che in tre giornate ha ospitato realtà musicali, di molteplici generi, da tutta Italia.

L’orchestra Archi Amici ha già al suo attivo importanti traguardi raggiunti nonostante la giovane età dei suoi componenti. Questo è stato possibile grazie alla pluriennale esperienza di Maria Paola Busconi attiva da più di vent’anni nel campo della formazione di giovani musicisti ad arco.

Al suo fianco i suoi più stretti collaboratori: M°Gaziano Beluffi violoncellista, Beatrice Musso violinista e Laura Garioni violinista.

Il programma degli Archi Amici a Piacenza

9 maggio ore 17 in Santa Maria in Cantone per “Le passeggiate musicali” organizzate da Patrizia Bernelitch.

13 maggio alla Cappella Ducale ore 16 per la giornata dei “Musei aperti” in gemellaggio con l’orchestra del Liceo Gioia diretto dal prof. F.Marzaroli.

28 giugno per le Manifestazioni Antoniniane organizzate da Patrizia Bernelitch a favore di UNICEF.



Lo spirito che anima questa giovane orchestra oltre che la passione per la musica è anche un forte legame di amicizia che li tiene uniti, ed ora che sono diventati giovani adolescenti accolgono e accompagnano i nuovi piccoli musicisti di “Bimbi in musica” (Associazione piacentina in cui si sono formati loro stessi) ad inserirsi nella realtà di Archi Amici.

Sono messaggeri di amicizia e di musica promuovono incontri con altre realtà sul territorio regionale, come a Comacchio presso la scuola media ad indirizzo musicale lo scorso 4 dicembre 2022.

Una realtà giovane, ricca di energia che vuol tenere alto il valore dell’amicizia anche attraverso il comune linguaggio musicale.