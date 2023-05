Minaccia di gettarsi dal sesto piano, operatore della Croce Bianca lo convince a desistere e lo salva

Intenzionato a gettarsi nel vuoto, salvato da un operatore di Anpas. Attimi di grande tensione al quartiere Farnesiana questa mattina. Alcuni residenti, a un certo punto, hanno notato un uomo seduto sulla balaustra di un balcone al sesto piano di una palazzina, con la schiena rivolta verso il vuoto. I vicini di casa hanno subito allertato i soccorsi e immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allestito il materasso gonfiabile utilizzato per queste situazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari dell’Anpas. Uno degli operatori ha immediatamente raggiunto l’appartamento in questione e ha iniziato a parlare all’uomo cercando di farlo desistere dal tragico intento. Alla fine l’uomo ha desistito ed è rientrato in casa. Una volta tornato in sicurezza, l’uomo è stato condotto al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti.