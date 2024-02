Arconatese – Piacenza, lo scontro diretto che può decidere la stagione

Dopo numerosi rinvii, è finalmente arrivata la vigilia della gara decisiva: i biancorossi affronteranno l’attuale seconda in classifica Arconatese, in uno scontro che può determinare le sorti di entrambe le squadre in quest’ultima parte di stagione. Il Piacenza viene da una solida vittoria interna contro il Club Milano, mentre la squadra di Arconate è reduce da una sconfitta per 2-0 nell’importante scontro con la Varesina.

Arconatese, una big altalenante

I prossimi avversari del Piacenza sono una delle squadre più temute del campionato: a Gennaio i lombardi sembravano essere diretti al titolo, ma una serie di insuccessi pesanti ha riaperto completamente il campionato. Gli attuali secondi in classifica, che con un’eventuale vittoria contro i piacentini sarebbero primi in solitaria con 56 punti, vengono da 5 successi e 5 sconfitte nelle ultime 10 giornate, con una media di più di un gol subito a partita; i gialloblu, però, sono una delle squadre con la maggior percentuale realizzativa del Girone B di Serie D: sono infatti 13 i gol segnati nelle ultime 5 gare di campionato. Dovranno, quindi, essere bravi gli uomini di Rossini a sfruttare la poca solidità difensiva degli avversari, ma dovranno anche impedire le letali ripartenze dell’Arconatese.

Torna D’Agostino, l’uomo chiave dell’era Rossini

Dopo aver saltato la gara con il Club Milano per squalifica, Stefano D’Agostino torna a disposizione di Rossini e per il tecnico piacentino non è altro che una buona notizia. La seconda punta classe ’92, infatti, è l’uomo più utilizzato dal mister biancorosso: partito sempre titolare e sostituito solo in due occasioni, 14 presenze condite da 6 reti e 6 assist. Dall’arrivo di Rossini, D’Agostino è un altro giocatore, grazie anche al cambio di modulo e all’intesa con Kernezo. Il 31 può essere (insieme a Giorgio Recino, reduce da una doppietta) leader e trascinatore di questo Piacenza che sogna la Serie C.

Brutte notizie per i biancorossi: si ferma Bassanini

Giravano voci di un possibile infortunio e non sono state smentite: il Piacenza Calcio, tramite un annuncio ufficiale, ha comunicato che Riccardo Bassanini, in seguito lo scontro che lo ha costretto a lasciare il campo nella gara di Domenica, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di terzo grado a carico dei muscoli dell’addome e dell’anca. Una brutta notizia per i biancorossi che perdono un giocatore chiave poco prima di una gara che può decidere le sorti dei piacentini.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Napoletano, Ndoye Artioli, Gerbaudo, Kernezo, D’Agostino, Recino. All Rossini.

La classifica del Girone B di Serie D

Caldiero Terme 55; Varesina 54; Arconatese* 53; Piacenza* e Pro Palazzolo 50; Desenzano 46; Brusaporto 45; Villa Valle 44; Casatese e Caratese 39; Caravaggio 36; Club Milano 35; Ciserano 34; Clivense 33; Castellanzese e Real Calepina 28; Tritium 27; Legnano 26; Crema 21; Ponte San Pietro 18.