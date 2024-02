Modifiche-al-traffico-in-via-Trebbiola-a-Piacenza-per-lavori-fino-a-sabato-9-marzo

Modifiche al traffico in via Trebbiola a Piacena per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di rifacimento dello scarico fognario di un edificio.

Modifiche al traffico via Trebbiola giorni e orari

Dalle ore 8 di domani, mercoledì 28 febbraio alle ore 18 di sabato 9 marzo, in via Trebbiola, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio formato con via Benedettine e quello con via Roma, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione.

Esonerati i residenti

Dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere in entrambe le direzioni, con la massima cautela, il tratto interessato dal divieto.