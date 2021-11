Movimento 5 Stelle: “Dal PNRR fondi per la bonifica per l’ex Acna, l’area sarà finalmente bonificata”

“E’ di questa settimana la firma del decreto del Ministero della Transizione Ecologica che stanzia 500 milioni del PNRR per la Bonifica di Siti Orfani, come previsto dall’art 17 del decreto 152/2021, e dall’investimento 3.4 della seconda missione del PNRR (codice M2C4).” a comunicarlo sono i parlamentari emiliani del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni e i senatori Gabriele Lanzi, Maria Laura Mantovani con il consigliere comunale Sergio Dagnino.

“Parliamo di 270 “siti orfani” in tutta Italia, quei siti contaminati la cui responsabilità dell’inquinamento ormai non è attribuibile ad alcuno: discariche abusive, interramenti illeciti, utilizzo di compost fuori specifica su terreni agricoli anziché in discarica. In questi siti per i quali non è mai stata avviata una procedura di bonifica e non sono mai stati previsti dei finanziamenti per farla.

A metà novembre le regioni, tra cui l’Emilia-Romagna hanno comunicato l’elenco dei propri siti al Ministero guidato da Cingolani e che risultano quindi ricompresi nel decreto finale 222 del 22 Novembre 2021i,Si tratta di 33 siti in Emilia-Romagna tra i quali compare anche l’area EX-ACNA: la zona che fronteggia le mura farnesiane vicino a Porta Borghetto. Un’area di 36.505 mq che da almeno un decennio necessitava di intervento come diverse volte anche sollevato dal Sergio Dagnino in municipio (link) e che finalmente sarà bonificata grazie al PNRR.” continuano.

“La tutela ambientale è uno dei pliastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le bonifiche dei nostri territori rappresentano il cuore della Transizione Ecologica e misure come questa ne accelerano l’obiettivo: riconsegnare siti bonificati alle comunità locali.

Un grazie speciale va alla Sottosegretaria Ilaria Fontana del Movimento 5 Stelle per l’impegno all’interno del Ministero della Transizione Ecologica che ha seguito personalmente l’iter del decreto e l’assegnazione di questi fondi per il territorio emiliano” concludono i parlamentari emiliani e il consigliere Sergio Dagnino