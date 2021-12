Follia sul Corso, armati di bottiglie rotte minacciano i passanti e picchiano un automobilista: un arresto e una denuncia

Notte di violenza e follia per due 30enni di origini africane. Tutto è iniziato quando i due hanno tentato di rubare alcune bottiglie di vino da un locale sul Corso. Scoperti sono stati cacciati e a quel punto è iniziata la follia. I due hanno spaccato le bottiglie di vetro che tenevano in mano e con i cocci di vetro hanno iniziato a minacciare i passanti. A un certo punto uno dei due ha iniziato a dare di matto tra le auto di passaggio nei pressi del liceo Respighi.

Per non investirlo, un automobilista si è fermato e a quel punto il giovane ha pensato bene di sdraiarsi sul cofano della vettura. Il conducente è sceso per allontanarlo e lo straniero lo ha aggredito con minacce e spintoni. A quel punto sono intervenuti sul posto i carabinieri e la polizia che, non senza fatica, hanno bloccato i due portandoli in questura. Uno è stato denunciato, per l’altro invece sono scattate le manette essendo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Parma.