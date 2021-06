“Armi&Bagagli”, il 3 e 4 luglio a Piacenza Expo due giorni tra artigiani, musici e giocolieri. Non mancherà inoltre lo spazio per l’enogastronomia e in contemporanea si terrà “Expo Arc” – la fiera sul mondo dell’arco. Inoltre non mancheranno le mostre/mercato per collezionisti: “Piacenza Militarìa” e “Coltelli!.

“Armi&Bagagli” il 3 e 4 luglio a Piacenza Expo

La più grande manifestazione italiana per operatori e appassionati della Rievocazione Storica, presso il quartiere fieristico di Piacenza, appuntamento imperdibile per chiunque operi nel settore storico/rievocativo.

Armi&Bagagli è il week-end di incontro per rievocatori storici alla ricerca di accessori per il proprio equipaggiamento, e di enti e organizzazioni alla ricerca di gruppi storici o artigiani per elevare la qualità della propria manifestazione.

Apertura al pubblico





Armi&Bagagli nel 2021 si svolgerà nel padiglione 1 di Piacenza Expo,con ExpoArc, fiera italiana di arcieria tradizionale e contemporanea. Si potrà accedere alle due manifestazioni con un unico biglietto.

Sabato 3 luglio dalle 10:00 alle 19:00

Domenica 4 luglio dalle 10:00 alle 18:00