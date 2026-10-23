Arresto cardiaco in Largo Battisti, salvato da due carabinieri. Tarasconi: “Grazie a nome di tutta la comunità piacentina”

Due carabinieri intervengono con un defibrillatore per soccorrere una persona colta da malore nel cuore di Piacenza, riuscendo a scongiurare il peggio. È accaduto questa mattina in largo Battisti, nel centro storico cittadino, dove il tempestivo intervento dei militari ha consentito di prestare le prime cure fondamentali alla persona in difficoltà.

Un episodio che ha suscitato ammirazione tra passanti e commercianti della zona, alcuni dei quali hanno raccontato quanto accaduto alla sindaca Katia Tarasconi, sottolineando la rapidità e l’umanità dimostrate dai due carabinieri durante le operazioni di soccorso.

Appresa la notizia, la prima cittadina ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine all’Arma, telefonando al comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Paolo Leoncini.

Non una semplice telefonata di cortesia istituzionale, ma, come ha spiegato la stessa sindaca, «un ringraziamento sincero e profondamente sentito, per esprimere la stima e la riconoscenza di tanti concittadini nei confronti dell’Arma».

«Un gesto che ho ritenuto doveroso – ha dichiarato Tarasconi – subito dopo aver appreso, dalle segnalazioni di alcuni passanti e commercianti del centro storico, di un intervento salvavita che questa mattina ha visto protagonisti due Carabinieri, chiamati a soccorrere con il defibrillatore la vittima di un malore in largo Battisti».

La sindaca ha quindi voluto evidenziare non soltanto la tempestività dell’intervento, ma anche l’attenzione dimostrata dai militari nei confronti della persona soccorsa.

«Mi è stato raccontato con grande ammirazione, dai testimoni di quanto accaduto, della prontezza e dell’umanità con cui hanno portato il proprio aiuto, riuscendo a scongiurare il peggio e a garantire che venissero prestate subito le cure fondamentali del caso».

Un intervento conclusosi fortunatamente con un esito positivo, che per la prima cittadina rappresenta anche un’occasione per ricordare l’importanza della presenza quotidiana delle forze dell’ordine sul territorio, non soltanto nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, ma anche nella tutela e nell’assistenza ai cittadini.

«Credo che questo episodio, anche alla luce dell’esito fortunatamente felice che ha avuto – ha concluso la sindaca – meriti di essere sottolineato per richiamare il ruolo insostituibile che le Forze dell’ordine e le Forze armate svolgono, quotidianamente, sul territorio: una presenza che esprime a 360 gradi, nella sua più ampia accezione, il concetto di presidio e tutela della comunità».

Un riconoscimento pubblico, dunque, ai due carabinieri protagonisti del soccorso e, più in generale, all’impegno quotidiano dell’Arma al servizio della comunità piacentina.