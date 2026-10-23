Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio attente la Vap nel derby

Sabato 24 ottobre, in occasione della seconda giornata di campionato, le giallobiancoblù affronteranno la Sap Sicurezza Vap nel derby piacentino del girone C. Reduce dal faticoso ma importante successo contro le giovani atlete della Savino Del Bene, la Sangio, guidata da They e compagne, si prepara a un’altra sfida contro una formazione giovane e ambiziosa.

Guidata dall’ex allenatore del Club Italia, Michele Fanni, per la seconda stagione consecutiva, la Vap ha esordito in campionato con una sconfitta per 3-1 contro la Giotti Victoria, cedendo però due set soltanto ai vantaggi. Una squadra giovane, che parteciperà anche al campionato Under 19 con grandi ambizioni e che, proprio per questo, non va assolutamente sottovalutata.

La Pallavolo San Giorgio è chiamata a confermare quanto di buono mostrato all’esordio, sia sul piano del gioco sia nella crescita del gruppo, cercando al contempo di correggere gli aspetti da migliorare. L’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita in vista di un campionato che si preannuncia lungo ed equilibrato.

I precedenti tra le due formazioni sono quattro, tutti disputati in Serie B2, e hanno sempre sorriso alla Pallavolo San Giorgio, vittoriosa in ogni occasione. Due le ex della sfida, una per parte: Giulia Gilioli per la Sangio e Virginia Lunardini per la Vap.

Il derby si disputerà presso la palestra comunale di Rottofreno, in via Aldo Serena. A dirigere l’incontro saranno i signori Danilo Rodrigues Dos Santos e Riccardo Pavanello, entrambi appartenenti alla sezione di Milano-Monza-Lecco.

Fischio d’inizio alle ore 20.30. L’ingresso sarà a offerta libera.