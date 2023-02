ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri a Piacenza dal 3 al 5 marzo.

Torna per la seconda edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale. Da venerdì 3 a domenica 5 marzo 2023 saranno aperti lungo il Pubblico Passeggio gli standdei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

Lungo tutte le tre giornate di evento con orario no-stop dalle 9:00 alle 21:00 i cioccolatieri proporranno degustazioni e vendita di cioccolato di ogni forma e dimensione e prodotti di pasticceria; dalle sorprendenti novità alle specialità regionali sino a oggetti e sculture commestibili di ogni tipologia e grandezza. Insomma, una vera e propria festa per occhi e palato!

Praline, cremini, tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, pasta di mandorle, sfogliatelle e pasticceria napoletana, strudel, crepes con creme spalmabili, Cioccolato di Modica IGP e chi più ne ha più ne metta. Non mancheranno coccole personali e attenzione al benessere fisico a alle diverse esigenze alimentari: prodotti biologici, vegani, gluten free e privi di zucchero andranno a sommarsi al ricercato e pregiato cioccolato crudo, una curiosa varietà non sottoposta al processo della tostatura e pertanto conservante ancora importanti nutrienti quali vitamine e sali minerali dotati di minore resistenza al calore altrimenti e normalmente persi durante la lavorazione.

I cioccolatieri presenti a Piacenza, provengono infatti da varie regioni e così, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso tutte le declinazioni del cioccolato.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è anche un’occasione per vivere la città ed offrire a cittadini e turisti un evento di qualità; non è solo un’esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri ART & CIOCC è organizzata da Mercanti di Qualità e Mark. Co. & Co in collaborazione con il Comune di Piacenza.