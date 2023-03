Contrari al nuovo ospedale e contrari “solo” all’area 5, i due comitati attaccano il sindaco: “Che senso ha incontrarci insieme? Abbiamo obiettivi e obiezioni diverse”

Nuovo ospedale, il sindaco Katia Tarasconi accetta di incontrare il comitato “Salviamo l’ospedale”, ma insieme a un altro comitato, favorevole alla costruzione del nuovo ospedale ma non all’area designata. Da qui nasce la polemica della prima associazione. Secondo il referente, Augusto Ridella, si tratta di due temi differenti: da una parte la contrarietà alla costruzione di un nosocomio ex novo, dall’altra la sola contrarietà all’area.

“Questo Comitato non intende entrare nel merito dell’iniziativa di altri cittadini che hanno tutto il diritto di formulare agli organi del Comune le loro istanze, ma nello stesso tempo fa rilevare una fondamentale differenza. I sottoscrittori della petizione sono contrari alla costruzione del “nuovo” Ospedale nell’area 5 poiché in prossimità delle proprie abitazioni, il nostro Comitato chiede, invece, di utilizzare il finanziamento della Regione Emilia – Romagna per ampliare ed efficientare il nosocomio già esistente anziché trasferirlo al di fuori del centro urbano”, spiega Ridella.

“I piacentini devono sapere che il Sindaco Tarasconi ha convocato il pubblico dibattito con un ritardo di 4 mesi rispetto a quanto prescritto dal Regolamento sopracitato e dopo istanze formulate al Prefetto, nonché a tutti i Consiglieri Comunali ed ancora oggi non ha messo a disposizione la documentazione richiesta. Ma, fatto ancora più grave, ha fissato un pubblico dibattito avente un oggetto diverso da quello richiesto dal nostro Comitato e coinvolgendo richieste di cittadini volte a tutelare altri interessi”.

“Il Sindaco ha, pertanto, palesato la sua insofferenza al rispetto delle norme di legge. Tutto ciò con l’obiettivo di ridicolizzare la nostra richiesta facendola apparire come il rifiuto insensato ad avere un nuovo Ospedale, quando, invece, è vero il contrario. Il nuovo Ospedale è solo una suggestione, in quanto si tratta di un Ospedale di sostituzione trasferito fuori città. Chiediamo, pertanto, al Sindaco di rispettare l’oggetto del dibattito senza allargarlo ad altri argomenti. Diversamente il nostro Comitato non parteciperà a quella che riteniamo essere una sceneggiata”.

Anche il comitato contro l’area 5 non parteciperà

Per le stesse ragioni anche il comitato che si batte contro la scelta dell’area 5 non parteciperà all’incontro.