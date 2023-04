L’arte incontra la moda, appuntamenti per la terza età dall’11 aprile con Alessandro Malinverni

L’arte incontra la moda, appuntamenti per la terza età tra storia e arte. Al via l’11 aprile, ogni martedì sino al 23 maggio – con la sola esclusione della festività del 25 aprile – il ciclo di incontri “L’arte incontra la moda”, a cura del professor Alessandro Malinverni.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, si rivolge agli over 65 residenti in città e prevede, per la frequenza delle sei conferenze, un’iscrizione complessiva di 40 euro; sarà possibile aderire da mercoledì 5 aprile, telefonando allo 0523-492724 o allo 0523-492743 dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

“La moda costituisce un problema tutt’altro che frivolo, perché affonda le sue radici nella religione, nella politica, nell’arte”. Lo diceva il grande intellettuale Gillo Dorfles, riflettendo sul rapporto fra arte e moda. Ad approfondire questo tema sarà lo storico dell’arte Alessandro Malinverni, direttore del Museo Gazzola di Piacenza, che condurrà i partecipanti alla scoperta dei principali cambiamenti delle fogge, delle forme e dei colori degli abiti lungo i secoli, sia in ambito femminile che maschile, analizzando i grandi capolavori della pittura occidentale, dal Rinascimento all’età contemporanea. Scorreranno così sotto gli occhi, in una galleria ideale, le meraviglie di Leonardo, Raffaello, Velázquez, Vermeer, Boldini e tanti altri.

Lo studioso spiegherà il significato sociologico della moda, indagando i motivi per i quali un determinato indumento o accessorio è stato creato e indossato in un certo periodo storico: un percorso innovativo di ricostruzione del passato, in cui l’evoluzione del costume rivela lo spirito dell’epoca.

Gli incontri si terranno presso il seminario vescovile di via Scalabrini.