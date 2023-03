Arti Marziali – La Yama Arashi brilla al campionato nazionale di karate a Voghera

Yama Arashi in evidenza al campionato nazionale di Karate andato in scena domenica scorsa a Voghera con più di 500 atleti presenti in gare di kata (forma) individuale e a squadre e kumite (combattimento libero) individuale. La formazione guidata dal maestro Imerio Gerevini ha partecipato con un nutrito numero di atleti conquistando ottimi risultati in una competizione considerata di prestigio nell’ambiente marziale per l’alto livello tecnico degli atleti in gara.

Le medaglie

Per la Yama Arashi sul gradino più alto del podio sono saliti Giuseppe Auriemma (primo nel Kata e anche terzo nel Kumite) e Melissa Puscas (Kata). Gli argenti, invece, portano la firma di Valentina Morenghi, Francesco Iandolo, Filippo Soresi, Giulia Devoti, Alessandro Forti (Kata). Infine, i bronzi con Giulia Spotti, Artem Klocho, Filippo Ye (Kata), Denis Koleci, Corrado Pasquariello (Kumite), Roberto Spanò (entrambe).

Ben 14 allori per la società piacentina

Oltre al terzo posto nella gara a squadre Kata con Valentina Morenghi, Francesco Iandolo e Filippo Soresi. Alla riga del totale, quattordici gli allori (suddivisi in due ori, cinque argenti e sette bronzi) conquistati dalla spedizione piacentina, con il lavoro del maestro Imerio Gerevini che sta continuando a far crescere l’arte marziale nella palestra cittadina.