Chiara Ingrao a Piacenza: “Ho scelto di raccontare la vita, l’anima di chi è colpito dalla guerra” – AUDIO

Chiara Ingrao a Piacenza presenta a nuova edizione del libro “Il resto è silenzio” : “Esplorare cosa succede nella vite di queste persone”. L’incontro con l’autrice è in programma giovedì 30 marzo alle ore 17, Salone Monumentale della biblioteca Passerini-Landi. L’evento è organizzato dalla Libreria Farheneit in collaborazione con “Donne in Nero di Piacenza”.

La scrittrice presenta la nuova edizione del suo libro “Il resto è silenzio”, dove in un terribile arco temporale si collegano la guerra della ex Jugoslavia e quella odierna in Ucraina. In particolare nel vissuto soprattutto delle donne, che raramente impugnano le armi e sempre restano vittime insieme ai loro figli.

Ho scelto di raccontare la vita di chi è colpito dalla guerra – spiega Chiara Ingrao – a volte in modo diretto e violento, ma anche per il trauma di vivere questa situazione. Questa sofferenza e complessità di sentimenti e di reazioni spesso si esprime attraverso il silenzio. Io ho provato a raccontare con un romanzo questo aspetto, terribile e lacerante, nelle vite delle persone. Specialmente delle donne, visto che racconto una storia di donne.

Il resto è silenzio

La guerra che dopo il 24 febbraio 2022 pare rimbombare ovunque, nelle televisioni e sui giornali e sui social, e qualche mese dopo invece scompare, inghiottita dall’assuefazione e menzionata quasi solo come minaccia alle nostre bollette del gas. La guerra in Europa, che potrebbe farsi totale e travolgerci tutti ma rimane lo stesso guerra degli altri, come tutte le altre in ogni parte del mondo: non sono mai nostre, le carni che morde e la sofferenza di chi fugge. Anche se ci sfidano nel profondo dell’anima, come racconta Raffaella Chiodo Karpinsky nella postfazione a questo volume.

A più di un anno dall’invasione russa in Ucraina, un romanzo su un’altra tragica guerra europea: quella nei Balcani, proprio ai nostri confini. La storia di tre coppie di sorelle, a Roma, a Sarajevo, e nella Tebe del Mito, in bilico fra quotidianità e tragedia, fra dolore e speranza. Il testo del 2007 è ora integrato da nuovi contenuti.

Biblioteca Passerini-Landi

0523 492410 – biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it

Chiara Ingrao

scrittrice e animatrice culturale nelle scuole, ha lavorato come sindacalista, interprete, parlamentare, programmista radio, consulente su diritti delle donne e diritti umani. È impegnata da anni nel femminismo, nel pacifismo, nel movimento anti-razzista. Ha scritto due romanzi (Il resto è silenzio e Dita di dama), due libri per bambini/e (Habiba la Magica e Mal di paura), articoli e saggi (alcuni raccolti in Oltre il ponte – Pensieri di una femminista di frontiera). In Soltanto una vita ha raccontato le esperienze e pubblicato gli scritti di sua madre, Laura Lombardo Radice; in Salaam Shalom il suo percorso pacifista in Medio Oriente e altrove. È sposata con Paolo Franco e ha due figlie, due figliocci e tre nipoti.