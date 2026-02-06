Nuovo asilo nido di Borgonovo, sopralluogo dell’opposizione: “Bene che le problematiche siano state risolte, continueremo a vigilare”

“A fronte delle allarmate segnalazioni di diversi cittadini su possibili problematiche sul cantiere del nuovo asilo di Borgonovo, ci siamo subito attivati per chiedere, nel nostro ruolo di consiglieri comunali, un sopralluogo per verificare lo stato delle cose. Ci fa piacere che, a seguito del sopralluogo tenuto nei giorni scorsi alla presenza del Sindaco Patelli, di altri amministratori e responsabili, si sia potuto verificare che le problematiche siano state superate, come ci è stato garantito. Ciò detto continueremo a svolgere con impegno e responsabilità il nostro compito di ispezione e controllo in modo che la comunità di Borgonovo possa efficacemente conoscere cosa si sta realizzando in modo trasparente e assolutamente costruttivo”.

Questa la nota del gruppo di minoranza al Comune di Borgonovo, Insieme per Borgonovo, che mercoledì mattina ha partecipato con Giulia Monteleone e Pietro Mazzocchi al sopralluogo sul cantiere del nuovo asilo nido, opera che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi con finanziamenti da PNRR.

Purtroppo – aggiungono i consiglieri – la mancata o edulcorata comunicazione che troppo spesso arriva dall’Amministrazione non fa altro che accrescere i dubbi e le preoccupazioni nei cittadini, quando si accorgono di qualcosa che non va. Come consiglieri e come borgonovesi il nostro intento è quello di rendere il tutto più trasparente e chiaro perché è in questo modo che una comunità può avere fiducia nelle istituzioni”.

