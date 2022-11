Aspettando il Natale con i Mercanti di Qualità, il 4 dicembre sul Pubblico Passeggio

“Aspettando il Natale” è l’iniziativa organizzata dai Mercanti di Qualità in collaborazione con il Comune di Piacenza prevista per domenica 4 dicembre.

Clima di festa sul Pubblico Passeggio di Piacenza grazie alla presenza delle bancarelle “Made in italy” pronte a proporre un suggestivo tema natalizio. Si potranno trovare idee uniche per regali speciali per grandi e piccini passando dagli outfit invernali all’oggettistica, dall’artigianato alla biancheria. Inoltre non mancherà la possibilità di acquistare fiori e piante, e trovare prodotti enogastronomici.

Lo spettacolo del Trampoliere e una gustosa castagnata rallegreranno lo shopping e creeranno la giusta atmosfera pre natalizia.

Aspettando il Natale con i Mercanti di Qualità, il 4 dicembre Pubblico Passeggio