Assigeco Piacenza, Massone e Cesana si presentano

Al Campus di Codogno va in scena la presentazione di Luca Cesana e Federico Massone, i nuovi playmaker della prossima Assigeco Piacenza targata Stefano Salieri.

Le parole di Salieri

E’ proprio il nuovo allenatore dell’Assigeco che apre le danze: “Prima di tutto mi preme esprimere grande soddisfazione – ha spiegato Salieri – perché Luca e Federico erano due nostre prime scelte quando abbiamo iniziato a ragionare sulla costruzione della squadra, dunque averli qui non può che farci piacere. Ringrazio il Presidente e la società per lo sforzo profuso nel portarli qui. Avranno in mano le chiavi della squadra: saranno molto responsabilizzati.

Sono due giocatori che possono anche avere caratteristiche complementari, giocando quindi anche contemporaneamente sul parquet. Cesana negli ultimi anni ha giostrato più frequentemente da guardia, ma nasce come playmaker e ha esperienza nel ruolo. La mia intenzione è andare a recuperare quella sua impostazione originaria, perché so che può fare bene anche in un campionato di Serie A2 giocando in quello spot. Massone è un giocatore di grande talento che ha la possibilità di cogliere una grande occasione per mostrare le sue capacità: può davvero fare un salto di qualità qui a Piacenza”.

Il commento di Cesana

La parola passa a Luca Cesana, ex Casale Monferrato: “Sono molto felice di essere qui, spero di essere all’altezza delle aspettative e mi auguro di disputare una grande stagione. Quando il coach mi ha esposto il suo progetto di una squadra giovane, aggressiva e che vuole fare bene, non ho avuto alcun dubbio ed ho subito accettato. Il mio ruolo in campo? Nasco come playmaker, nel settore giovanile di Cantù ho giocato sempre in quel ruolo. Solo da senior sono passato nel ruolo di guardia, ma non mi spaventa l’idea di tornare a prendermi la responsabilità di guidare la squadra in campo”.

Luca Cesana

Massone si presenta

Arriva in seguito il turno dell’altro playmaker, Federico Massone: “E’ un onore essere qui oggi. Ci tengo a ringraziare la società Assigeco Piacenza, il Presidente Curioni e coach Salieri per aver avuto fiducia in me fin da subito. Spero che quest’anno si possa lavorare bene anche per ridare un po’ di entusiasmo ad un territorio così fortemente colpito dalla pandemia e che ha bisogno di risollevarsi al più presto. A livello tecnico sono convinto che Luca ed io abbiamo caratteristiche complementari: abbiamo giocato tante volte contro da avversari, ma credo che sarà un piacere giocare insieme a lui come compagno”.

Federico Massone

Parla il Presidente

Prende la parola anche il Presidente dell’Assigeco Piacenza, Franco Curioni, che si esprime così sui nuovi acquisti Cesana e Massone: “Sono contento che Luca e Federico facciano parte della nostra squadra. Sicuramente l’identità sarà molto precisa, ovvero quella di una squadra giovane, aggressiva e che saprà dare tutto sul campo. Ovviamente non è nostra intenzione abbandonare i giovani al proprio destino, ma lavoreremo per affiancare loro elementi di esperienza per affrontare al meglio il prossimo campionato. A breve finiremo di completare il roster anche in questo senso”.