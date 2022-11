Efficienza energetica, Assindatcolf: “In arrivo due manuali per il risparmio in casa”

Buone pratiche di risparmio ed efficienza energetica in casa: per combattere il caro-energia arrivano i “Manuali d’uso” con i consigli per promuovere anche all’interno delle mura domestiche un cambiamento ‘green’ a costo zero o con piccole spese. Grazie alla collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Assindatcolf (Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico) è entrata ufficialmente nella rete degli Opinion Leader della campagna nazionale Italia in Classe A, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e finalizzata a promuovere un uso più consapevole ed efficiente dell’energia.

Nel mese di novembre è stato, infatti, siglato un accordo di partnership con l’Agenzia nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, valido per il triennio 2022-2024 con cui Assindatcolf, nel suo ruolo di Opinion Leader, si impegna a diffondere il “Manuale d’uso dell’energia in casa Verde – Consigli per il risparmio energetico senza affrontare spese” ed il “Manuale d’uso dell’energia in casa Blu – Consigli per il risparmio energetico con piccole spese”.

Le guide contengono informazioni pratiche su come risparmiare e, al contempo, promuovere un cambiamento ‘green’ con l’obiettivo di favorire la transizione energetica del nostro Paese. Da come ottimizzare rispetto all’utilizzo dei principali elettrodomestici installati in casa, a come effettuare una loro corretta manutenzione: i due vademecum sono gratuitamente scaricabili sul sito istituzionale di Assindatcolf (www.assindatcolf.it, link diretto https://bit.ly/3u4TDzL).

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza per tutto ciò che riguarda i rapporti di lavoro domestico è possibile rivolgersi alla locale Sezione di Assindatcolf, presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia, sita in Piacenza, Via del Tempio n. 27-29 (Piazza della Prefettura – telefono 0523.327273 – e-mail: assindatcolf@confediliziapiacenza.it).