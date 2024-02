Assistenza domiciliare infermieristica, da domani nuova sede in via Monte Carevolo

L’Azienda Usl di Piacenza comunica che da domani, giovedì 29 febbraio, la sede del sevizio di Assistenza domiciliare infermieristica (ADI) di Piacenza si trasferisce da piazzale Milano a via Monte Carevolo (primo piano).

Immutati gli orari in cui i cittadini possono recarsi in sede per accordi o informazioni (https://www.ausl.pc.it/it/strutture-e-territorio/dove-siamo/case-della-salute/casa-salute-piacenza/ambulatori/assistenza-domiciliare-infermieristica-adi).

“Questo servizio – evidenzia Adonella Visconti, responsabile assistenziale del dipartimento Cure primarie – viene attivato su richiesta del medico di famiglia. Lo sportello ci permette, come abbiamo sempre fatto, di tenere aperta un’ulteriore porta per gli utenti che hanno l’esigenza di incontrarci”.

Il servizio di Assistenza domiciliare infermieristica è attivo per gli utenti non autosufficienti – anche temporaneamente – non trasportabili nelle strutture sanitarie ambulatoriali. Si occupa di valutazioni dei bisogni assistenziali, presa in carico infermieristica, educazione terapeutica al caregiver e supporto alla famiglia nell’attività curativa.