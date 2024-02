Volley – Jastrzebski Wegiel – Gas Sales Piacenza 3-0: biancorossi fuori dalla Champions

Si chiude nel palazzetto dello Jastrzebski Wegiel l’avventura europea della Gas Sales Piacenza. I biancorossi sono fuori dalla Champions. I ragazzi di Anastasi arrivavano a questa partita forti del successo al tiebreak nell’andata, ma non sono riusciti a replicare l’ottima prestazione del Palabanca Sport.

Nel primo set i locali, trascinati da Fornal dominano 25-22. Piacenza vede la luce solo con Romanò, nettamente il migliore degli ospiti: conduce nel punteggio per lunghi tratti del parziale, salvo poi farsi superare dai polacchi al fotofinish. Nell’ultimo set i locali vanno in fuga sul 20-12, poi c’è la grande reazione di Piacenza, che però risulta tardiva. Lo Jastrzebski Wegiel chiude 25-21 e 3-0 una gara a senso unico.

Gas Sales Piacenza paga a caro prezzo la discontinuità nel sestetto titolare: il tecnico ha provato anche questa sera a cambiare più volte le carte in tavola. Sono entrati Alonso, Recine e Gironi (quest’ultimo solo per il turno al servizio) per rilevare gli impalpabili Caneschi e Leal. In particolar modo è risultata sotto tono la prestazione del brasiliano cubano, ben lontano dai suoi standard offensivi. Male anche Lucarelli che è stato autore di tanti errori in attacco.

Una squadra, quella biancorossa, che vive di momenti. Sa accendersi e spegnersi in un attimo e risulta mentalmente fragile. Solo così si spiegano i successi con delle corazzate del calibro di Perugia e Civitanova in un periodo caratterizzato da sconfitte con squadre di bassa classifica.

Ora rimane un solo obiettivo a disposizione: il campionato. Piacenza chiuderà la sua regular season domenica, alle ore 18:00 al Palabanca contro Modena. Un successo garantirebbe il terzo posto, fondamentale in chiave play off. Siamo comunque ben lontani da quelle che erano le aspettative della dirigenza.

La delusione di Yuri Romanò

“Fa male uscire così dalla competizione, certamente aver perso il secondo set ha pesato tantissimo sull’esito finale della gara, è un vero peccato perché quel set lo avremmo meritato di vincere. Tenevamo parecchio a questa manifestazione, purtroppo abbiamo iniziato male il terzo set e il recupero non si è concretizzato per un soffio. Si, c’è molto dispiacere per essere usciti in questo modo”.

JASTRZEBSKI WEGIEL – GAS SALES DAIKO PIACENZA 3-0

(25-22, 26-24, 25-21)

JASTRZEBSKI WEGIEL: Gladyr 3, Toniutti 1, Fornal 14, Huber 9, Patry 15, Szymura 7, Popiwczak (L), Sclater 1, Skruders. Ne: Sedlacek, Markiewicz, Staporek, Mbaye, Jozwik (L). All. Mendez.

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Lucarelli 8, Caneschi 3, Romanò 13, Leal 7, Simon 6, Brizard 5, Scanferla (L), Gironi, Recine 3, Alonso 2. Ne: Hoffer (L), Andringa, Dias. All. Anastasi.

La partita

Iniziata in Polonia, Jastrzebski Wegiel avanti 5-4. Tocco di seconda di Toniutti 6-4. Diagonale di Lucarelli 6-5. Errore di Szymura 6-6. Primo tempo di Huber 8-7. Pallonetto di Fornal 9-7. I locali allungano 10-7. Ace di Caneschi 10-9! Ace di Fornal 12-9 e timeout di Anastasi. Muro di Brizard 12-11. Primo tempo di Simon 13-12. Piacenza impatta a quota 13! Patry in parallela 14-13. Nuova parità a quota 14. Attacco a due mani di Fornal, poi pipe di Patry 17-15. Altra diagonale di Fornal 18-15. Leal spara out e lo Jastrzebski Wegiel allunga 21-17. Szymura d’istinto beffa il muro di Piacenza 22-17. Grande muro di Simon 22-18. Ace di Romanò 22-19 e timeout chiamato da Mendez. Mani out di Lucarelli 23-21. Lo Jastrzebski Wegiel vince il primo set 25-22.

Secondo set

Jastrzebski Wegiel avanti 3-2. Brizard gioca con il muro avversario 5-5. Ace di Brizard 5-7. Massimo vantaggio di Piacenza (5-8) Mendez chiama timeout. Gladyr serve out 8-10. Pipe di Lucarelli 8-11. Muro di Huber 9-11. Primo tempo di Simon 9-13. Romanò pesca le mani di Szymura 10-14. Lucarelli spara out in diagonale 12-14. Doppia di Brizard 13-14. Romanò a tutto braccio 13-15. Romanò firma il 14-16 con i biancorossi avanti. lo Jastrzebski Wegiel impatta a quota 16. Dentro Recine e Gironi, fuori Leal e Caneschi. Ace di Romanò 17-19. Pallonetto di Romanò18-20. A tutto braccio Romanò che sta giocando a livelli stellari 19-21. Patry in diagonale 20-21. Ace di Patry 21-21, brutta ricezione di Recine. Patry serve in rete e Piacenza torna avanti 21-22. Parallela di Lucarelli dopo un mezzo ace di Brizard 21-23. Diagonale di Szymura 22-23. Sclater impatta a quota 23. Timeout di Anastasi. Primo tempo di Caneschi 23-24 e set ball per Piacenza. Lucarelli sbaglia il servizio 24-24. Muro di Huber e Jastrzebski Wegiel passa a condurre 25-24. Ace di Gladyr e incredibilemente lo Jastrzebski Wegiel vince il set dopo essere sempre stata sotto nel parziale : finisce 24-26

Terzo set

Jastrzebski Wegiel sembra in controllo del set 7-3. Primo tempo di Alonso 7-4. Allunga la formazione polacca 9-4. Alonso sbaglia completamente il servizio 11-5, nel frattempo è rientrato Leal. Leal tiene in vita Piacenza 6-11. Errore di Romanò 12-6. Pipe di Lucarelli 12-7. Patry sulle mani altissime di Simon 13-7. Tocco di seconda di Brizard 13-8. Parallela di Patry 14-8. Romanò spara fuori 15-8. Ace di Brizard 16-10. Errore di Lucarelli (17 errori in attacco per Piacenza) 18-10. Muro di Leal e Simon 20-14. Ace di Romanò 20-15. Grande attacco di Leal 20-16 timeout immediato di Mendez. Mani out di Patry 21-16. Leal a segno 21-17. Muro out ottenuto da Romanò 21-18. Primo tempo di Simon 21-19. Primo tempo di Simon 21-20. Muro out di Piacenza 22-20. Lucarelli spara out la parallela 23-20. Ace di Fornal 24-20. Lucarelli annulla il primo matchpoint. Finisce qui 25-21 e 3-0 per lo Jastrzebski Wegiel e Piacenza è fuori dalla Champions