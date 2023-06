L’Associazione ODV Gruppo Vega a Volontariato in Onda: “80 volontari di Protezione Civile” – AUDIO

Alex Anselmi, Presidente dell’Associazione ODV Gruppo Vega ospite a Volontariato in Onda: “Siamo arrivati ad avere circa 80 volontari di Protezione Civile”. Il programma quindicinale è realizzato da Radio Sound e da Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Siamo nati nel 2010 per portare un presidio di Protezione Civile nel territorio dell’Unione Val Nure e Val Chero. Siamo partiti con una ventina di volontari già esperti nel settore sotto l’onda emotiva del terremoto dell’Aquila del 2009. Negli anni l’Associazione si è evoluta. Da qualche anno abbiamo incrementato il lavoro con una convenzione con l’Unione dei Comuni Val Nure Val Chero per le attività di informazione, prevenzione e soccorso sul territorio intercomunale. Inoltre facciamo parte del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Piacenza con cui seguiamo le emergenze anche regionali e nazionali. Dal 2022 abbiamo anche un gruppo di assistenti civici che svolgono un ruolo di supporto alla Polizia Locale in ambito di collaborazione. Un’attività di prevenzione e non repressiva.

Siete anche impegnati in Romagna ad aiutare le popolazioni alluvionate

Si, siamo in quei territori da un mese e mezzo. I volontari cominciano a sentire il peso dell’impegno e non solo loro anche per le famiglie non è facile. Abbiamo avuto un grosso aiuto dalle aziende dei volontari perché privarsi di un dipendente è spesso una cosa critica. Da loro abbiamo avuto davvero un grosso sostegno.

Gli obiettivi per il futuro

E’ quello di crescere ancora. Avere più volontari significa aver un buon ricambio sulle emergenze, ma non solo. Infatti stiamo implementando un nuovo sistema di informazioni, siamo presenti nelle scuole e con diversi banchetti informativi.

L’Associazione ODV Gruppo Vega: AUDIO intervista

Dal 2019 la nostra Associazione, oltre alla scopo principale di Protezione Civile, contempla anche gli scopi generali di: