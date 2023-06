L’Associazione 44 Zampe a Volontariato in Onda: “Salviamo e aiutiamo gli animali” – AUDIO

Luisa Falcone, volontaria dell’Associazione 44 Zampe ospite a Volontariato in Onda: “La mission è salvare e aiutare gli animali”. Il programma quindicinale è realizzato da Radio Sound e da Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

44 Zampe è un ODV ed è la prima nata a Castel San Giovanni. E’ nata per volontà di Guendalina Ciotola, la nostra Vice Presidente. Noi ci occupiamo di cani e gatti, dalla nascita siamo partiti subito sfamando le colonie che gestiamo in collaborazione con il Comune. Fortunatamente a Castello abbiamo un Sindaco come Lucia Fontana che ci tiene tanto agli animali e ci permette di effettuarle le operazioni di sterilizzazione. Attualmente abbiamo circa 80 gatti da gestire e diamo anche cibo in altre frazioni per i felini.

Promuovete anche adozioni di cani e gatti

Purtroppo in questi due anni stiamo vivendo una triste situazione legata alle tantissime rinunce di proprietà. Cani presi con troppa leggerezza, quindi cerchiamo adozioni e ci occupiamo di tutto l’iter come post sui social o le pratiche di passaggio del micro chip. Abbiamo operato in questi tre anni su un gran numero di animali perché altrimenti avrebbero sofferto il ritorno in canile.

Troppa leggerezza durante il Covid sul tema delle adozioni?

Sì. E’ brutto dirlo ma l’essere umano a volte sa essere molto sgradevole. C’è chi ha adottato un cane solo per poter fare una passeggiata.

Che consigli possiamo dare a chi legge

Affidarsi alle associazioni che sono anni che operano sul territorio. In particolare perché hanno l’esperienza giusta per capire se una famiglia, una coppia o una persona possa prendersi effettivamente cura di un animale domestico. Non siamo psicologici però l’esperienza ci aiuta a capire la situazione. Noi ad esempio ci riprendiamo il cane se non va bene a chi lo adotta. Non lo riportiamo in canile.

C’è sempre bisogno di volontari

Sì. Anche di chi può occuparsi a dedicare al progetto anche solo un’ora a settimana, però l’impegno deve essere costante. Per contattarci basta inviare una mail a 44zampe@libero.it oppure attraverso questo numero: 366 3004559.

Associazione 44 Zampe a Volontariato in Onda