Sicurezza stradale, la sensibilizzazione nei manifesti degli studenti. L’associazione “Sonia Tosi” premia i migliori: “Messaggi di cultura e sensibilità” – AUDIO

A Palazzo Gotico si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso “Sulla Strada Giusta”, giunta alla terza edizione. Gli studenti delle classi seconde, terze e quarte degli Istituti Superiori piacentini hanno realizzato dei manifesti sul tema della mobilità sostenibile in relazione alla sicurezza stradale.

Messaggi importanti

“Sono messaggi che sono importanti per chi si mette in strada, per chi va quotidianamente sulla strada. E riportano a un criterio di responsabilità. I giovani ascoltano, sono sempre stati in silenzio in qualsiasi occasione abbiamo parlato con loro, e quindi danno l’impressione di recepire quello che cerchiamo di dire loro. Però bisogna capire effettivamente il cambiamento che dovrebbe essere attuato: è chiaro che è una cosa lunga nel tempo e quindi di conseguenza i risultati si vedranno magari fra parecchi anni. Però l’importante è che si inizi da adesso, perché effettivamente la situazione sulle strade è molto critica”. E’ il commento di Danilo Tosi, presidente dell’associazione.

Erano presenti il Prefetto di Piacenza, Paolo Ponta, gli assessori Mario Dadati e Francesco Brianzi, il Comandante della Polizia Stradale di Piacenza, Achille Favari, la Presidente del Consiglio Comunale, Paola Gazzolo.

Il concorso ha visto la partecipazione di 32 classi di 8 istituti superiori piacentini, con 58 manifesti.

La premiazione

I 58 manifesti in gara sono stati visionanti dalla giuria composta da: Fiorenzo Zani dell’Ufficio scolastico provinciale, Alberto Fermi e Andrea Borghi dell’Associazione Sonia Tosi, Paola Gazzolo presidente del consiglio comunale di Piacenza, Marco Bonelli della Polizia stradale di Guardamiglio (in qualità di rappresentante anche per il concorso che si è svolto a Codogno), Rita Nigrelli Radio Sound, Daniela Oliveti Fiab di Amolabici Pc. Presidente della giuria Nicola Bellotti, fondatore dell’Agenzia di comunicazione Blacklemon di Piacenza.

I manifesti più rappresentativi verranno affissi nel corso di una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale il prossimo giugno.

I vincitori

A conquistate il terzo posto è stata la classe 4^ A Scientifico – Liceo Gioia, al secondo posto 4^ B Scientifico Liceo Gioia, mentre la vittoria è andata alla 2^ A Scientifico Liceo Gioia Piacenza. I vincitori hanno ottenuto il primo posto con il progetto dal titolo “Hai messo like alla tua vita?” (non distrarti quando sei in strada)”.

Per l’occasione, la nostra Associazione ha donato — con il sostegno della Banca di Piacenza — un etilometro professionale al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Piacenza.

“Rispetto allo scorso anno, dove i ragazzi hanno lavorato sul video, quest’anno hanno affrontato una prova un po’ più dura perché il tema era il manifesto e il manifesto non è uno strumento con cui loro hanno una quotidianità, così come il video che usano sui social, per esempio. Quindi sono usciti dalla loro comfort zone, hanno tirato fuori delle idee, soprattutto quelle che hanno vinto, veramente molto, molto intelligenti, che hanno dimostrato cultura e sensibilità”. E’ il commento di Nicola Bellotti.