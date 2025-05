Nuoto – Vittorino, doppietta d’oro per la veterana Anna Piccoli a Lodi

Continua con ottimi risultati la stagione sportiva della squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre, allenata da Cristiano Zappa. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati conquistati al Centro Sportivo Faustina di Lodi, in occasione del 32ª Trofeo Nord Padania Nuoto, dove gli atleti biancorossi hanno vinto tre medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

Anna Piccoli scatenata

Tra tutte, spicca la straordinaria prestazione dalla “veterana” della squadra, Anna Piccoli, che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il traguardo delle ottantadue primavere. L’atleta biancorossa, che gareggia nella categoria M80, si è imposta in entrambe le gare a cui ha partecipato: medaglia d’oro nella prova dei 50 stile libero, con un crono di 1’27”,69, e primo gradino del podio anche nella gara dei 100 dorso con il tempo finale di 3’07”,39.

Le altre medaglie

Medaglia d’oro anche per Maria Teresa Lambri (M60), che ha vinto con merito la gara dei 400 misti fermando il cronometro sul tempo di 9’28”,72; per Maria Teresa Lambri anche il quarto posto finale, ad un soffio dal podio, nella prova dei 100 dorso (1’59”,86 il suo tempo). Secondo gradino del podio, invece, per Luca Fagnoni (M30) che ha vinto l’argento nella gara dei 100 dorso con un crono di 1’05”,06 classificandosi successivamente al sesto posto nei 50 stile libero (27”,26). A completare il medagliere biancorosso ha contribuito anche Elena Monti (M65), grazie al bronzo conquistato nei 100 rana, conclusi al terzo posto con il tempo di 3’29”,46; per la Monti anche il quinto posto finale nei 100 dorso (3’21”,12).

Tra gli atleti scesi in vasca a Lodi da segnalare anche il quarto posto finale di Daniela Tacchinardi (M60) nei 200 stile libero (3’21”,81), i sesti posti di Marco Zuffi (M50) nei 50 stile libero (32”,47) e nei 200 stile libero (2’53”,52), il sesto e il settimo posto finale di Enrica Corbellini (M60) nei 50 stile libero (46”,98) e nei 200 stile libero (4’16”,93).