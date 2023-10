Assunzioni per 61 OSS in ASP Città di Piacenza, la Uil Fpl organizza corsi in preparazione al concorso

Assunzioni per 61 OSS in ASP Città di Piacenza – la UIL organizza corsi preparatori, è stato appena bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 61 Operatori Socio Sanitari, di cui 53 a tempo pieno (36ore settimanali) e 8 a tempo parziale (30 ore settimanali).

Assunzioni per 61 OSS un concorso atteso

“Concorso tanto atteso quanto importante, considerato che da una parte c’è l’azienda di servizi alla persona più grande di Piacenza e dall’altra un profilo professionale, quello dell’OSS per l’appunto, che da qualche tempo a questa parte scarseggia e non soltanto nel nostro territorio” dichiarano Gianmaria Pighi Segretario Generale Uil Fpl di Piacenza ed Agostino Zanotti Responsabile per la Uil Fpl del terzo settore .

Percorso formativo

“Abbiamo quindi pensato di organizzare un percorso formativo – proseguono i sindacalisti – incentrato sulle materie del concorso aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e completamente gratuito per gli iscritti, nonché supportare chi desidera partecipare alla selezione, nella compilazione della relativa domanda con scadenza 4 novembre 2023, che sarà accettata unicamente nella modalità telematica attraverso il portale nazionale per il reclutamento nella pubblica amministrazione inPA. Forniremo inoltre assistenza nel disbrigo delle pratiche per ottenere l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio per chi lo avesse conseguito all’estero, anche avvalendoci di professionisti del settore”.

Assunzioni per 61 OSS già 100 richieste per il corso

A tutt’ora sono già pervenute oltre 100 richieste di partecipazione al corso preparatorio della Uil Fpl e questo dimostra il grande interessamento rivolto a questo professione specie se rivolta nell’ambito di aziende pubbliche , sicuramente qualche contraccolpo sul territorio il sistema socio sanitario lo accuserà, tuttavia la leva di investire sul personale, migliorandone le condizioni non soltanto economiche, risulta fondamentale al fine anche di garantire buoni livelli di qualità dei servizi che ricordiamo essere rivolti a soggetti fragili.

Orari degli incontri

Gli incontri di preparazione al concorso si svolgeranno in orario serale a partire dal 6 novembre, in modalità video conferenza, al termine di ogni lezione saranno inoltre messi a disposizione materiali di studio ai partecipanti

Informazioni

Per maggiori informazioni contattare Gianmaria Pighi al 3398366105, Agostino Zanotti al 3475883449 o Claudio Gabbiani al 3479327951.