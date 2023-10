La reumatologia oggi, scenari clinici e terapeutici sabato 14 ottobre incontro a Piacenza

La reumatologia oggi: scenari clinici e terapeutici appuntamento sabato 14 ottobre, al Best Western Park Hotel di Piacenza, alle 9, dalle 8, la registrazione dei partecipanti.

La reumatologia oggi: scenari clinici e terapeutici Dott. Eugenio Arrigoni

Un evento a cui il responsabile scientifico, Eugenio Arrigoni Responsabile di Reumatologia dell’Azienda Usl di Piacenza, dedica qualche importante considerazione: “Si tratta di un appuntamento rivolto sia al personale dell’Azienda che ai medici di medicina generale. Interverranno relatori di chiara fama e di provata esperienza reumatologica in campo nazionale e internazionale. L’ottica è quella di far conoscere le malattie reumatiche. E soprattutto le innovazioni terapeutiche che hanno migliorato prognosi e qualità di vita dei nostri pazienti. Si parla di terapie sempre più mirate e personalizzate per cui è essenziale una diagnosi pertinente e precoce. Prima si inizia la terapia, più positivi sono i risultati a lungo termine. Migliori sono le comunicazioni fra medico di medicina generale e specialista, migliori sono i risultati a cui si può ambire. La reumatologia è una disciplina in costante evoluzione che necessita di aggiornamenti puntuali”.

La reumatologia oggi: scenari clinici e terapeutici qualche dato

Nella Reumatologia di Piacenza, che da un anno è diventata una unità operativa semplice dipartimentale “un orgoglio, perché questo ci permette di ampliare l’offerta ambulatoriale, aumentare la presa in carico di pazienti”, osserva Arrigoni), è stato osservato un sensibile aumento dei pazienti trattati con farmaci biotecnologici: 265 al dicembre 2019, 350 al febbraio 2022, 450 al settembre 2023.

Lo scenario

Le malattie reumatiche rappresentano ancora oggi la condizione cronica più diffusa nella popolazione italiana; oltre 5.5 milioni di persone in Italia soffrono di malattie reumatiche di cui 3.5 sono donne. Esistono oltre 150 tipi di patologie reumatiche diverse sia per come si manifestano, sia per le cause che le determinano. Le malattie reumatiche costituiscono la prima causa di assenza dal lavoro e la seconda per invalidità; rappresentano, inoltre, un importante fattore di rischio cardiovascolare paragonabile ad altre malattie come il diabete e l’ipertensione arteriosa.

La reumatologia oggi: scenari clinici e terapeutici le novità

Alla luce di questo scenario la moderna reumatologia si pone oggi come una disciplina in continua evoluzione; negli ultimi due decenni la migliore conoscenza della patogenesi ha permesso lo sviluppo e l’introduzione nella pratica clinica di farmaci biotecnologici e “small molecules” che hanno rivoluzionato il nostro approccio terapeutico alle malattie reumatiche e migliorato sensibilmente la qualità di vita dei malati.