Atletica – Andrea Dallavalle a 6 centimetri dal bronzo nel salto triplo ai Mondiali di Eugene

Amarezza azzurra nella penultima notte di gare dei Mondiali di Atletica in corso a Eugene, negli Stati Uniti. Andrea Dallavalle sfiora solamente la medaglia di bronzo nel salto triplo. Non basta infatti il 17.25 per salire sul podio, distante alla fine soltanto 6 centimetri.

Il racconto della gara di Andrea Dallavalle

Il 22enne, finalista ai Giochi di Tokyo 2020, piazza subito un ottimo 17.25, ma si trova poi sulla sua strada il quotato cinese Yaming Zhu (argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020), che stampa un 17.31 al secondo assalto ed è lui a chiudere terzo. A vincere la gara è il portoghese Pedro Pichardo (17.95 metri). L’argento finisce al collo del burkinabé Hugues Fabrice Zango (17.55).