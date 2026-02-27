Atletica – Piacenza brilla tra i Templi di Selinunte e i campi regionali: Palpi protagonista ai Tricolori

Fine settimana di grandi emozioni e risultati di prestigio per l’Atletica Piacenza, impegnata su più fronti tra cross, velocità e marcia. Il sodalizio biancorosso conferma l’ottimo stato di forma del proprio vivaio, portando i colori della città fino ai vertici nazionali.

Giovanni Palpi: un debutto tricolore di carattere

Il riflettore principale è puntato su Giovanni Palpi, che ha avuto l’onore di vestire la maglia neroverde della rappresentativa regionale dell’Emilia-Romagna in occasione dei Campionati Italiani di Cross. La manifestazione, inserita nella suggestiva cornice della “Festa del Cross” il 21 e 22 febbraio, si è svolta nello scenario unico del Parco Archeologico di Selinunte, tra i maestosi templi della Magna Grecia.

Palpi ha affrontato i 3km della categoria Cadetti con grande determinazione, chiudendo la sua prova in 10’46”. Un crono che gli è valso la 65ª posizione su un lotto di oltre 150 partenti, i migliori specialisti d’Italia. Un risultato che regala enorme soddisfazione al suo tecnico, Edoardo Rossi: giovane allenatore del settore mezzofondo, Rossi sta dimostrando grande competenza e lungimiranza nella crescita dei talenti biancorossi.

Velocità e Marcia: i piazzamenti di rilievo

Non solo cross: l’Atletica Piacenza ha ruggito anche sulla pista indoor e nelle prove di resistenza.

Velocità: Splendida prestazione per Stella Gallinari nei 60m Cadette al Meeting Regionale di Parma. Con una prova di forza, Stella ha conquistato l’ottavo posto finale fermando il cronometro a un ottimo 8″39 .

Splendida prestazione per nei 60m Cadette al Meeting Regionale di Parma. Con una prova di forza, Stella ha conquistato l’ottavo posto finale fermando il cronometro a un ottimo . Marcia: Al Trofeo Regionale di Marcia, le ragazze del “tacco-punta” hanno dato prova di solidità. Sui 5km Allieve, Irene Mazzolini ha centrato la sesta piazza in 32’54″23, seguita a ruota da Caterina Millione, settima in 35’00″66. Ottima sesta posizione anche per Sveva Segalini, che ha chiuso la sua prova sui 3km Cadette in 22’12″00.

L’orgoglio della presidenza

I successi di questo weekend sono stati accolti con grande entusiasmo dai vertici della società. Il presidente Fabrizio Dallavalle ha voluto esprimere personalmente il suo plauso:

“Vedere i nostri ragazzi gareggiare con questa grinta, portando il nome di Piacenza in contesti così prestigiosi come Selinunte, è motivo di immenso orgoglio. I miei più vivi complimenti vanno agli atleti per l’impegno costante e a tutto lo staff tecnico per l’eccellente lavoro svolto quotidianamente sul campo.”

