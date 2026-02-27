Arti Marziali – Yama Arashi, quattro vittorie nel Muay Thai Open a Brescia

Poker di vittorie a Brescia per la Yama Arashi nel torneo “Muay Thai Open” sotto l’egida della Fimt (Federazione italiana Muay Thai) 4.0 e andato in scena nella prestigiosa cornice del Festival dell’Oriente. La gara era valida come selezione in vista del “Garuda Event” di giugno in Brianza conquistando punti importanti per l’accesso. Gli organizzatori hanno predisposto una vera e propria atmosfera thailandese in una giornata intensa di sport, tradizione e spettacolo suggellata da 40 combattimenti a eliminazione diretta.

La spedizione della Yama Arashi, composta da sette atleti e guidata dall’insegnante Tommaso Ferrari coadiuvato da Erika Boselli, ha conquistato quattro vittorie con Aaron Zanetti (Cadetti), Simone Strefi (Juniores), Lorenzo Lazzari e Simone Peveri (Seniores); buon match terminato con pareggio per Zaccaria Boudellah, mentre Emanuele Grassi e Luigi De Pasquale, nella specialità “clinch”, hanno perso di misura, pur combattendo positivamente contro atleti più esperti.

Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della palestra piacentina

“Siamo molto soddisfatti come avevamo anticipato a inizio stagione, la Yama Arashi punta molto sulla Muay Thai e questi risultati, che premiano la passione di Tommaso Ferrari e l’impegno dei nostri fighters, ci incoraggiano a proseguire su questa strada”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy