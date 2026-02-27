L’Università Cattolica omaggia l’artista Romano Tagliaferri con la mostra “L’alchimia del sentimento”

Lunedì, 2 marzo, alle 11.30, nell’atrio d’onore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà inaugurata “L’alchimia del sentimento”, una mostra dedicata a Romano Tagliaferri. Nel ventennale dalla scomparsa dell’artista piacentino, il campus di via Emilia Parmense gli rende omaggio ospitando per un intero mese, fino a martedì 31 marzo, una selezione delle sue opere.

L’omaggio al pittore piacentino, che è stato anche insegnante al liceo scientifico Respighi di Piacenza, abbraccerà anche la musica. In concomitanza con la mostra, l’ateneo Piacentino ospiterà infatti, giovedì 19 marzo alle 21 nell’ambito del Piacenza Jazz Fest 2026, un concerto di Umberto Petrin e Gianluigi Trovesi dal titolo “Twelve colours” dialogo con l’opera “Blue Archie Shepp” di Romano Tagliaferri.

«Un’altra bella iniziativa» dice il direttore di sede Angelo Manfredini «che consentirà di aprire la nostra Università al territorio, grazie a Piacenza Jazz Club e a tutti gli enti che collaborano».

Lunedì 2 marzo alle 11,30 all’inaugurazione della mostra con le opere di Tagliaferri interverranno, oltre al direttore Manfredini, anche il curatore del catalogo della mostra Carlo Francou. Saranno inoltre presenti Laura Tagliaferri, che insieme a Anna Mazza ha pensato e voluto la mostra, la dirigente del Respighi Elisabetta Ghiretti, Michela Valotti, docente della facoltà di scienze della formazione di Università Cattolica, e Raffaella Pezzoni, docente del liceo Respighi.

All’interno dell’esposizione viene proposta una serie di tempere su carta che fanno parte del ciclo Email@pittura «nel quale emergono con tutta la loro prorompente carica espressiva» scrive il curatore Francou «l’inestinguibile vitalità e l’immaginazione dell’autore e la sua intima e profonda ricchezza di pensiero e visione».

Alla mostra si affianca anche un’altra iniziativa di carattere formativo. Un gruppo di studenti e studentesse del Respighi sarà impegnato in un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. L’esposizione è il primo appuntamento che apre la serie di rassegne espositive che nel biennio 2026-2027 saranno ospitate nell’atrio d’onore della sede di Piacenza di Università Cattolica del Sacro Cuore.

