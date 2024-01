Rugby – Cadetta Lyons a valanga: vittoria da 8 mete sul Faenza

La squadra cadetta di Sitav Rugby Lyons riprende da dove aveva lasciato, con una prova pressoché impeccabile che stende il Faenza per il punteggio finale di 56-7. Una vittoria importante per riprendere il ritmo partita e allungare sulle inseguitrici, con l’Imola secondo in classifica che ha perso un punto rispetto ai bianconeri in questa giornata.

La cronaca

I Leoni sono scesi in campo con tanta voglia di vincere e mettersi in mostra, chiudendo la pratica già nel primo tempo al cospetto di un avversario comunque battagliero e fisicamente importante, con i bianconeri che sono stati bravi a prendere il sopravvento grazie all’ottima prova del reparto dei trequarti e alla solita grande difesa. L’unica fase in cui gli ospiti hanno messo in difficoltà i bianconeri sono state le mischie ordinate, come accaduto nella sfida di andata, ma in questo caso le contromosse dei Lyons hanno avuto successo, rifornendo la squadra di palloni in attacco. Partita già chiusa nel primo tempo, con cinque mete marcate nei primi 40’, di cui 4 nei primi 22’, a sancire il dominio bianconero e a regalare i 5 punti agli uomini di Baracchi e Solari, che non potevano iniziare meglio il loro 2024. Apre le marcature Oppizzi al termine di una bella azione dei trequarti, seguito subito da una fuga sull’ala di Luca Bassi che raddoppia. I Leoni non alzano il piede dall’acceleratore, marcando altre tre volte nel primo tempo con Profiti, Luca Spezia e Pozzoli.

Nella ripresa, iniziata con la marcatura a freddo di Azzini, gli ospiti hanno preso campo segnando la meta della bandiera, ma anche il finale di gara ha visto i bianconeri prendere il sopravvento, con le due marcature di Fornasari e Pozzoli. A riempire il tabellino i punti al piede di Capitan Groppelli, impeccabile dalla piazzola e meritatamente premiato come Player of the Match dell’incontro.

Dopo aver iniziato il 2024 al meglio, i Leoni faranno visita al fanalino di coda Guastalla domenica 21 gennaio, con l’intenzione di prolungare la fuga in vetta alla classifica.

Sitav Rugby Lyons – Faenza Rugby 56-7 (mete 8-1)

Sitav Rugby Lyons: Efori (dal 61’ Rossi), Azzini, Oppizzi D., Profiti (dal 40’ Bassi G.), Spezia L., Groppelli N. (cap), Repetti (dal 40’ Fornasari), Perazzoli, Bellani, Oppizzi A. (dal 40’ Spezia G.), Pozzoli, Bassi L. (dal 64’ Bongiorni), Cantù (dal 40’ Groppelli G.), Cristian (dal 59’ Borghi), Bosoni. All. Baracchi, Solari

Tabellino: pt 9’ mt Oppizzi D. tr. Groppelli N. (7-0), 11’ mt Bassi L. tr. Groppelli N. (14-0), 17’ mt Profiti. tr. Groppelli N. (21-0), 22’ mt Spezia L. tr. Groppelli N. (28-0), 33’ mt Pozzoli tr. Groppelli N. (35-0) st 1’ mt Azzini tr. Groppelli N. (42-0), 16’ meta Faenza tr (42-7), 20’ mt Fornasari tr. Groppelli N. (49-7), 34’ mt Pozzoli. tr. Groppelli N. (56-7)

Federico Ghezzi Player of the Match: Nicholas Groppelli